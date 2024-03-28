「3體」話題延燒 強占Netflix全球榜單第2名

改編中國小說的影集「3體」全球話題不斷，首集就以文革時期批鬥的畫面開場，讓不少中國網友「翻牆」看完後無法接受並給出低分評價。（美聯社）

科幻驚悚影集「3體」（3 Body Problem）全球話題不斷，上週除了登上Netflix 台灣節目類榜單第2名，更強勢攻占全球英語榜第2名。

院線部分，根據台灣國家電影及視聽文化中心公布資料，18日至24日院線票房，由「沙丘2」（Dune: Part Two）奪得冠軍；韓國恐怖片「破墓」緊追在後；第3名則是台日合製電影「青春18×2通往有你的旅程」。

串流平台Netflix排行榜中，改編中國小說的影集「3體」全球話題不斷，首集就以文革時期批鬥的畫面開場，讓不少中國網友「翻牆」看完後無法接受並給出低分評價，不過「3體」熱度依舊，直接登上英語節目類排行榜第2名。

台灣部分節目類排行由韓國浪漫喜劇「淚之女王」奪下冠軍，「3體」跟「低谷醫生」緊追在後。電影類排行中，國片「周處除三害」仍占據排行榜持續奪冠，巨石強森 （Dwayne Johnson）主演的「黑亞當」（Black Adam）跟湯姆克魯斯 （Tom Cruise）主演的「捍衛戰士：獨行俠」（top Gun: Maverick）分居第2名跟第3名。