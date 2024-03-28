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威爾史密斯「巴掌」事件2年還沒完 基金會驚傳關門

記者陳建嘉／即時報導
威爾史密斯（左）與妻子潔妲蘋姬。（路透資料照片）
威爾史密斯（左）與妻子潔妲蘋姬。（路透資料照片）

威爾史密斯在前年奧斯卡頒獎典禮掌摑克里斯洛克，事件到現在依舊餘波盪漾，最近夫妻兩人所聯合成立的基金會，則傳出財務危機，即將停止運作，不過威爾重回成名作拍攝續集「絕地戰警：生死與共」，被認為有望像是前3集一樣再度創下票房佳績，也有機會助他走出這些年的陰霾。

威爾與潔達一起成立的家庭基金會，近幾年財務狀況受影響，尤其在威爾史密斯的驚天一巴掌之後更是重挫，根據「綜藝報」指出，引述美國稅務局資料顯示，史密斯夫婦名下的慈善基金會「WJSFF」在2021年有近214萬美元的捐款，但在「巴掌事件」發生的隔年，捐款就下降83％，僅有36萬5000美元，影響重大，更傳出即將停止營運，不過身邊友人表示威爾與潔達只是想結束基金會相關業務，之後仍會持續關注相關的公益議題，只是不再透過基金會的資金捐款，只是另以個人名義。

不過威爾史密斯今年有望再登高峰，他與馬汀勞倫斯的成名作「絕地戰警」於1995年推出，全球大賣1.41億美元，續集「絕地戰警2」2003年上映，全球票房更直接飆到2.73億美元，足足是首集近兩倍的成績，而兩人在17年再度推出「絕地戰警FOR LIFE」繼續創下票房新高，即便在疫情之年，仍以4.26億美元成為當年全球最賣座的好萊塢電影，如今在暑假檔巔峰推出第4集，相當有機會熱賣。

威爾史密斯、馬汀勞倫斯再度合作「絕地戰警：生死與共」。（圖／索尼提供）
威爾史密斯、馬汀勞倫斯再度合作「絕地戰警：生死與共」。（圖／索尼提供）

威爾史密斯 疫情 奧斯卡

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