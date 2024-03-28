威爾史密斯「巴掌」事件2年還沒完 基金會驚傳關門

威爾史密斯（左）與妻子潔妲蘋姬。（路透資料照片）

威爾史密斯 在前年奧斯卡 頒獎典禮掌摑克里斯洛克，事件到現在依舊餘波盪漾，最近夫妻兩人所聯合成立的基金會，則傳出財務危機，即將停止運作，不過威爾重回成名作拍攝續集「絕地戰警：生死與共」，被認為有望像是前3集一樣再度創下票房佳績，也有機會助他走出這些年的陰霾。

威爾與潔達一起成立的家庭基金會，近幾年財務狀況受影響，尤其在威爾史密斯的驚天一巴掌之後更是重挫，根據「綜藝報」指出，引述美國稅務局資料顯示，史密斯夫婦名下的慈善基金會「WJSFF」在2021年有近214萬美元的捐款，但在「巴掌事件」發生的隔年，捐款就下降83％，僅有36萬5000美元，影響重大，更傳出即將停止營運，不過身邊友人表示威爾與潔達只是想結束基金會相關業務，之後仍會持續關注相關的公益議題，只是不再透過基金會的資金捐款，只是另以個人名義。