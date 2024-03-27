許光漢現身日本帥暈櫻花妹 邀道枝駿佑台灣九份自駕遊
許光漢主演的「青春18x2 通往有你的旅程」已在台灣上映2周，並登上年度台片票房冠軍，即將於五月上映的日本也是討論熱烈，27日許光漢特別飛往日本，與導演藤井道人、女主角清原果耶合體出席記者會，他表示：「非常興奮且開心，之前他們來台灣宣傳，這次換我來到日本，真的就像電影中在旅行一樣，他們很像夥伴一樣的存在。」
許光漢今天首次在日本媒體活動公開亮相，神色難掩緊張，不過時隔兩周3人再次合體，也跟著電影來到日本拍攝，許光漢大呼幸運：「我去了一些平常不知道的地方，像是松本、只見都讓我印象非常深刻，松本有一種獨特的清新、寧靜感，只見則是壯觀美麗，拍攝時內心真的頻頻讚嘆，這次能合作真的太幸福了！」
清原果耶回憶起來台灣宣傳時，對於台灣觀眾的熱情仍印象深刻，藤井道人導演也說道，日本不像台灣的觀眾能面對面直接和我們交流提問，真的是一個很新鮮的體驗，導演特別感謝台灣觀眾：「大家都很尊重電影，除了向光漢提問，也會問我和張震、清原果耶，而且都是針對電影的問題。」
電影接下來即將在不同國家上映，也談及最新公布本片入選義大利烏迪內遠東國際影展主競賽單元好消息，藤井導演又驚又喜表示：「這部原先就是國際合製的電影，現在藉由這次機會能再讓歐洲的觀眾看見，真的非常開心！希望大家喜歡。」
而許光漢在片中旅途上遇到道枝駿佑所飾演的幸次，也一起接受訪問，許光漢透露，道枝駿佑的角色讓他印象特別深刻，「幸次（道枝駿佑角色名）對Jimmy（許光漢角色名）來說，是喚醒他青春回憶很重要的角色，看到他就像看到年輕的自己。」許光漢也說：「合作之前就知道他在日本是非常受歡迎的演員，第一次見面時，道枝駿佑真的散發出非常年輕的氣息，完全能感受到自己大他12歲。」道枝駿佑則分享：「合作前周圍的人都跟我說，許光漢是非常溫柔的人，實際見面之後確實如此。」
許光漢和道枝駿佑在電影裡一場打雪仗的戲，畫面唯美讓觀眾看得十分陶醉，兩人回憶起拍攝時的情形，異口同聲直呼：「真的很冷！」許光漢補充表示：「因為拍的過程中，雪會滲進鞋子裡，所以一喊卡的時候，我就會馬上跳到一個沒有雪的平台。不過先前沒有打過雪仗，所以拍攝的時候很興奮，許多表演都是真情流露。」道枝駿佑也說：「的確是很久沒有打雪仗了，我們都非常投入，拍完才意識到真的雙腳冰冷。」被問及是否有像電影中Jimmy獨自旅行的經驗？道枝駿佑表示可惜沒有，但很想去旅行看看，許光漢也熱情邀約他到台灣旅遊，更答應開車載他到九份老街看看，「沿著濱海公路開車真的蠻舒服的。」
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