許光漢現身日本帥暈櫻花妹 邀道枝駿佑台灣九份自駕遊

許光漢（右）和道枝駿佑（左）合體接受訪問。(翻滾吧男孩電影有限公司提供)

許光漢 主演的「青春18x2 通往有你的旅程」已在台灣上映2周，並登上年度台片票房冠軍，即將於五月上映的日本 也是討論熱烈，27日許光漢特別飛往日本，與導演藤井道人、女主角清原果耶合體出席記者會，他表示：「非常興奮且開心，之前他們來台灣宣傳，這次換我來到日本，真的就像電影中在旅行一樣，他們很像夥伴一樣的存在。」

許光漢今天首次在日本媒體活動公開亮相，神色難掩緊張，不過時隔兩周3人再次合體，也跟著電影來到日本拍攝，許光漢大呼幸運：「我去了一些平常不知道的地方，像是松本、只見都讓我印象非常深刻，松本有一種獨特的清新、寧靜感，只見則是壯觀美麗，拍攝時內心真的頻頻讚嘆，這次能合作真的太幸福了！」

清原果耶回憶起來台灣宣傳時，對於台灣觀眾的熱情仍印象深刻，藤井道人導演也說道，日本不像台灣的觀眾能面對面直接和我們交流提問，真的是一個很新鮮的體驗，導演特別感謝台灣觀眾：「大家都很尊重電影，除了向光漢提問，也會問我和張震、清原果耶，而且都是針對電影的問題。」

電影接下來即將在不同國家上映，也談及最新公布本片入選義大利 烏迪內遠東國際影展主競賽單元好消息，藤井導演又驚又喜表示：「這部原先就是國際合製的電影，現在藉由這次機會能再讓歐洲的觀眾看見，真的非常開心！希望大家喜歡。」

而許光漢在片中旅途上遇到道枝駿佑所飾演的幸次，也一起接受訪問，許光漢透露，道枝駿佑的角色讓他印象特別深刻，「幸次（道枝駿佑角色名）對Jimmy（許光漢角色名）來說，是喚醒他青春回憶很重要的角色，看到他就像看到年輕的自己。」許光漢也說：「合作之前就知道他在日本是非常受歡迎的演員，第一次見面時，道枝駿佑真的散發出非常年輕的氣息，完全能感受到自己大他12歲。」道枝駿佑則分享：「合作前周圍的人都跟我說，許光漢是非常溫柔的人，實際見面之後確實如此。」

許光漢和道枝駿佑在電影裡一場打雪仗的戲，畫面唯美讓觀眾看得十分陶醉，兩人回憶起拍攝時的情形，異口同聲直呼：「真的很冷！」許光漢補充表示：「因為拍的過程中，雪會滲進鞋子裡，所以一喊卡的時候，我就會馬上跳到一個沒有雪的平台。不過先前沒有打過雪仗，所以拍攝的時候很興奮，許多表演都是真情流露。」道枝駿佑也說：「的確是很久沒有打雪仗了，我們都非常投入，拍完才意識到真的雙腳冰冷。」被問及是否有像電影中Jimmy獨自旅行的經驗？道枝駿佑表示可惜沒有，但很想去旅行看看，許光漢也熱情邀約他到台灣旅遊，更答應開車載他到九份老街看看，「沿著濱海公路開車真的蠻舒服的。」