新生代演員與任達華拍完電影 突「星運大開」手握6片約

「源生罪」3月29日上映。(華映提供)

香港 影帝任達華、金馬影后吳家麗及型男吳卓羲和新人陳紫萱主演的香港電影「源生罪」將上映，陳紫萱在電影中首挑大梁，扮演幼時目睹母親死亡的小妹，哥哥任達華為了查出命案的真相，對她進行催眠來重建記憶，兩人有不少對手戲，雖然任達華很親切，但她仍緊張不已，「拍攝第一天，我緊張到整夜失眠 ，很怕在前輩們面前表現不好。」

香港新生代演員陳紫萱從舞台劇 轉跨到電影演出，在「源生罪」中首次擔任主角，扮演一位實習醫生，但小時候母親被人殺害，年幼的她是唯一的目擊者，但記憶因刺激過大而出現錯亂，任達華則是演出心理學教授也是她的大哥，要以催眠協助她記憶潛行，找出當年命案的真相，卻讓他們都步入殺機。

陳紫萱表示要接連和帝后級的演員任達華、鮑起靜及曾江等人演出吃重對手戲，讓她直呼壓力爆表，變成緊張大師，「華哥、鮑姊他們的戲都很棒，我很怕自己表現不夠好，影響整體的成績，在開拍的前一天，我徹夜末眠，變得好緊張，一直拿著劇本彩排練習。」她的努力也有了成果，在美國第15屆芝加哥亞洲躍動電影節「璀璨之星大奬」，證明看好她的潛力。