男星羅雲熙劇中被逼吃廚餘、老鼠 人生如「仙俠版黑暗榮耀」

羅雲熙從小被當怪物受盡欺凌。（中天娛樂台提供）

「古裝美男」羅雲熙過去在「香蜜沉沉燼如霜」、「白髮皇妃」等劇中扮相廣受好評，他另一部代表作「長月燼明」27日起在中天娛樂台開播，此劇是他和白鹿再度合作主演，該劇更被說是「仙俠版黑暗榮耀」。

該劇的名場面「神魔大戰」就是魔神與戰神交戰的打戲，羅雲熙談及那場戲耗費了23天才拍攝完成，尤其自己所飾演的戰神要配戴的武器和盔甲加起來重量都超過25公斤，相當耗費體力，導演也分享有時拍攝打戲遇到中午吃飯時間時，羅雲熙為了減輕劇組的工作，直接穿著盔甲和吊鋼絲的防護衣吃飯，敬業程度讓導演相當佩服。

雖然羅雲熙飾演魔神「澹台燼」看似相當威風、無人能敵，但劇中也有描述當他還是凡人時，因為從小慘遭霸凌、欺辱，埋下讓他成為魔神報復世界的種子，更被說是「仙俠版黑暗榮耀」，劇中身為景國三皇子的「澹台燼」，卻在出生時被當作怪胎扔進冷宮，更被送到敵國當人質，不僅被鞭打、吃別人踩過的食物、廚餘等，甚至小時候為了生存靠吃老鼠長大，而這些被欺凌的劇情也讓觀眾看得相當心疼，紛紛希望能趕快黑化成魔，不要再受凌虐。