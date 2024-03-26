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赴美生子陷阱多 華女因這原因被騙12萬

男星羅雲熙劇中被逼吃廚餘、老鼠 人生如「仙俠版黑暗榮耀」

記者楊起鳳／即時報導
羅雲熙從小被當怪物受盡欺凌。（中天娛樂台提供）
羅雲熙從小被當怪物受盡欺凌。（中天娛樂台提供）

「古裝美男」羅雲熙過去在「香蜜沉沉燼如霜」、「白髮皇妃」等劇中扮相廣受好評，他另一部代表作「長月燼明」27日起在中天娛樂台開播，此劇是他和白鹿再度合作主演，該劇更被說是「仙俠版黑暗榮耀」。

該劇的名場面「神魔大戰」就是魔神與戰神交戰的打戲，羅雲熙談及那場戲耗費了23天才拍攝完成，尤其自己所飾演的戰神要配戴的武器和盔甲加起來重量都超過25公斤，相當耗費體力，導演也分享有時拍攝打戲遇到中午吃飯時間時，羅雲熙為了減輕劇組的工作，直接穿著盔甲和吊鋼絲的防護衣吃飯，敬業程度讓導演相當佩服。

雖然羅雲熙飾演魔神「澹台燼」看似相當威風、無人能敵，但劇中也有描述當他還是凡人時，因為從小慘遭霸凌、欺辱，埋下讓他成為魔神報復世界的種子，更被說是「仙俠版黑暗榮耀」，劇中身為景國三皇子的「澹台燼」，卻在出生時被當作怪胎扔進冷宮，更被送到敵國當人質，不僅被鞭打、吃別人踩過的食物、廚餘等，甚至小時候為了生存靠吃老鼠長大，而這些被欺凌的劇情也讓觀眾看得相當心疼，紛紛希望能趕快黑化成魔，不要再受凌虐。

過去羅雲熙和白鹿在「半是蜜糖半是傷」首次合作，當時播出創下亮眼成績，此次再度合作，雖然劇情較現代劇複雜，但因為彼此默契十足，在對戲時都更加容易入戲，兩人在劇中有一場「合修吻戲」，拍攝時，兩人因為盤腿而坐的姿勢，導致白鹿很難去親到羅雲熙，這讓羅雲熙一直閉著眼睛問「妳怎麼還沒到」，而白鹿更直喊「唉呦我的腰」，原本應該很浪漫的戲風突變，但也看出兩人私下好交情。

羅雲熙(左)和白鹿二度合作。（中天娛樂台提供）
羅雲熙(左)和白鹿二度合作。（中天娛樂台提供）

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