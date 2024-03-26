他們合體唱「記事本」 網驚呼：青春回來了！

陳慧琳（左）上海開唱，與嘉賓小剛（右）合唱「記事本」，網友留言：「好經典的畫面，青春回來了！」（取材自微博）

51歲香港 天后陳慧琳近日在上海開演唱會，好友小剛（周傳雄）到場助陣。時隔多年兩位再同框合唱「記事本」，原唱與作曲人的合作，歌迷大呼被「世紀合唱」勾起了青春回憶。

陳慧琳在「Season 2世界巡迴演唱會」上海站，與嘉賓小剛合唱「北極雪」、「記事本」，這兩首由小剛創作的歌曲在大陸的傳唱度非常高，讓網友再次翻開記憶的「記事本」，留言：「是他們的相互成就，是我們的青春重逢」、「哇哇哇，好經典的畫面，青春回來了！」

陳慧琳事後也在自己的微博 連發三文稱：「十分感謝小剛老師」、「充滿回憶～」、「真的很高興和小剛老師一起合唱啊。」

另外，因為王家衛電視劇「繁花 」的熱播，「偷心」成為具有上海情意結的一首作品，陳慧琳說她與「偷心」很有淵源，1994年她在張學友的偷心MV中飾演女主角，由此進入演藝圈，到了上海必須唱這首歌。

她還首度公開演唱國語新歌「謝謝你陪我那麼久」，呈現出在感情世界中失去了才懂得珍惜的道理。陳慧琳唱起該曲感觸良多，在台上忍不住流淚：「隔了19年，見到專程飛到上海支持我的歌迷，好感動。」

這次演唱會，舞台上LED螢幕呈現陳慧琳歷年不同造型的剪影，粉絲大讚她的凍齡美貌與身型，說「女神不老」。