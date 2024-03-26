喜劇天王傑克布萊克回歸配音 「功夫熊貓4」開創動畫新格局

「功夫熊貓4」透過之前在動畫中未曾探索過的全新的攝影技巧突破界限。（圖／UIP提供）

賣座動畫電影「功夫熊貓」系列跨足將近16年、累積近20億美金的驚人全球票房，全新篇章「功夫熊貓4」迎來一個引人入勝的轉折，引導著主角阿波展開一場內在成長和改變的冒險旅程。導演麥克米契希望藉由該片敘述一個跟之前的作品有所區別的故事，「我參與了阿波每一次的精彩冒險，也看著他有所成長。」

電影上映後大受歡迎，還在北美拿下雙週票房冠軍，累積票房已近1.33億美金，導演麥克米契過去曾擔任系列製片，直說一直想執導其中一部電影，「但我希望等到有一個完美的故事可以讓我敘述。這個故事和之前的三部電影有所不同，這就給了我一個非常令人興奮的機會讓我執導這部電影。」

導演麥克的願景是重新連接和重新發現2008年首部電影讓觀眾愛上阿波這個角色的魅力，同時將這個系列精彩刺激的程度和場面浩大的奇觀提升到全新的高度。「我在參與任何電影系列製作的目標，尤其是我最喜歡的電影系列，就是提醒每個人第一部電影之所以偉大的原因。」

麥克認為「功夫熊貓」系列具有一種恆久不變的特質，「我們想要強調這一點。我們也希望融入更多的動作場面，並且透過之前在動畫中未曾探索過的全新的攝影技巧突破界限。想像一下酷炫的GoPro動態風格動作場面，這通常要在真人電影中才能看到。」為此製作團隊打造了系列中格局最龐大、最精彩刺激的一部作品，有更宏偉壯觀的格局、更多搞笑的喜劇橋段以及到目前為止最驚險刺激的武打動作戲份。

全球觀眾持續為這個系列深深著迷，這個傳奇故事的核心圍繞著可愛的熊貓阿波，他體現並傳遞了關於自我發掘、戰勝恐懼以及團隊合作的深刻教訓。隨著「功夫熊貓4」的推出，也讓故事中的世界不斷演變和擴展。