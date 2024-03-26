我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

赴美生子陷阱多 華女因這原因被騙12萬

撞橋前船員狂發求救訊號...當局火速擋車上橋 州長大讚「英雄」

喜劇天王傑克布萊克回歸配音 「功夫熊貓4」開創動畫新格局

記者陳建嘉／即時報導
「功夫熊貓4」透過之前在動畫中未曾探索過的全新的攝影技巧突破界限。（圖／UIP提供）
「功夫熊貓4」透過之前在動畫中未曾探索過的全新的攝影技巧突破界限。（圖／UIP提供）

賣座動畫電影「功夫熊貓」系列跨足將近16年、累積近20億美金的驚人全球票房，全新篇章「功夫熊貓4」迎來一個引人入勝的轉折，引導著主角阿波展開一場內在成長和改變的冒險旅程。導演麥克米契希望藉由該片敘述一個跟之前的作品有所區別的故事，「我參與了阿波每一次的精彩冒險，也看著他有所成長。」

電影上映後大受歡迎，還在北美拿下雙週票房冠軍，累積票房已近1.33億美金，導演麥克米契過去曾擔任系列製片，直說一直想執導其中一部電影，「但我希望等到有一個完美的故事可以讓我敘述。這個故事和之前的三部電影有所不同，這就給了我一個非常令人興奮的機會讓我執導這部電影。」

導演麥克的願景是重新連接和重新發現2008年首部電影讓觀眾愛上阿波這個角色的魅力，同時將這個系列精彩刺激的程度和場面浩大的奇觀提升到全新的高度。「我在參與任何電影系列製作的目標，尤其是我最喜歡的電影系列，就是提醒每個人第一部電影之所以偉大的原因。」

麥克認為「功夫熊貓」系列具有一種恆久不變的特質，「我們想要強調這一點。我們也希望融入更多的動作場面，並且透過之前在動畫中未曾探索過的全新的攝影技巧突破界限。想像一下酷炫的GoPro動態風格動作場面，這通常要在真人電影中才能看到。」為此製作團隊打造了系列中格局最龐大、最精彩刺激的一部作品，有更宏偉壯觀的格局、更多搞笑的喜劇橋段以及到目前為止最驚險刺激的武打動作戲份。

全球觀眾持續為這個系列深深著迷，這個傳奇故事的核心圍繞著可愛的熊貓阿波，他體現並傳遞了關於自我發掘、戰勝恐懼以及團隊合作的深刻教訓。隨著「功夫熊貓4」的推出，也讓故事中的世界不斷演變和擴展。

夢工廠動畫總裁瑪姬柯恩說：「在阿波展開的所有冒險旅程中，這個故事是他最感人和最激動人心的一場冒險。當阿波面臨全新的挑戰和像小真這樣的角色，以及對於和平谷最具威脅性的可怕對手變色龍時，這部電影將帶領他以及觀眾踏上一場全新的奇幻冒險旅程。」「功夫熊貓4」將於4月4日在台上映。

喜劇天王傑克布萊克回歸配音「功夫熊貓4」。（圖／UIP提供）
喜劇天王傑克布萊克回歸配音「功夫熊貓4」。（圖／UIP提供）
「功夫熊貓4」再度讓阿波踏上拯救世界的旅途。（圖／UIP提供）
「功夫熊貓4」再度讓阿波踏上拯救世界的旅途。（圖／UIP提供）
「功夫熊貓4」再度讓阿波踏上拯救世界的旅途。（圖／UIP提供）
「功夫熊貓4」再度讓阿波踏上拯救世界的旅途。（圖／UIP提供）

上一則

前南韓女團T-ara成員雅凜驚傳「試圖輕生」 送醫仍昏迷中

下一則

馮德倫宣布與阿里巴巴主席合作 還跨界科技圈

延伸閱讀

席德妮史威尼最強孕婦 血流入眼睛飆髒話喊：繼續拍

席德妮史威尼最強孕婦 血流入眼睛飆髒話喊：繼續拍
俄總統選舉投票 聖彼得堡投票所遭人擲汽油彈

俄總統選舉投票 聖彼得堡投票所遭人擲汽油彈
臉書鎖帳戶頻發 39名州檢察長關切

臉書鎖帳戶頻發 39名州檢察長關切
雇人偷竊全美網上銷贓 組織犯罪獲利百萬

雇人偷竊全美網上銷贓 組織犯罪獲利百萬

熱門新聞

朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
吳啟華在「九品芝麻官」中飾演狀師「方唐鏡」，讓人印象深刻。(取材自豆瓣電影)

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

2024-03-25 21:34
彭禺厶飾演包龍星，被指很「出戲」。(取材自微博)

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

2024-03-17 21:31
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

2024-03-21 21:31
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症

2024-03-22 02:24
劉學義劍眉星目，古裝扮相俊美。(取材自微博)

「花間令」熱度勝「烈焰」 任嘉倫被同公司男星「彎道超車」？

2024-03-22 07:00

超人氣

更多 >
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金