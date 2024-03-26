「大學好聲音」詹仁雄臉書發文 釣出一排大咖民歌手

艾怡良(左起)、吳克群和林宥嘉受邀當「大學好聲音」評審導師。圖／踢帕娛樂提供

新節目「大學好聲音」因製作人詹仁雄在臉書 的一篇文章引起音樂圈熱議，也釣出一眾民歌時期大咖歌手回覆，其中可見鄭怡、何方、范怡文等人都現身，而同樣是「大學城」出身的黃國倫則被太太寇乃馨強制報名參賽，表示黃國倫為了參加大學生歌唱比賽，回去就學也甘願。眾音樂人紛紛力挺，更感嘆應該要更早製作這樣的節目，表示相當期待。

製作人詹仁雄日前於臉書發文，感嘆心裡一直有復刻歌唱節目「大學城」的夢想。而這則貼文也吸引一眾音樂人討論，許多民歌時期知名歌手都表示這樣的節目「早就應該做了！」，知名校園民歌歌手鄭怡也現身留言區，表示：「若有機會也想參與傳承！」而寇乃馨也替「大學城」出身的老公黃國倫報名，被詹仁雄提問：「還在就學中嗎？」也搞笑回應：「為了參與節目，必要時他願意這麼幹！」

評審導師的名單也相當華麗，製作單位不但積極邀請近期發行正規新專輯「王」的林宥嘉、甫加入滾石唱片的吳克群、金曲唱作才女孫盛希，還有金曲歌后艾怡良坐鎮，將在唱作上為選手們提供全面性的指導與建議，艾怡良更興奮表示：「迫不急待要看到選手實力，也希望有機會能為他們寫歌！」節目預計5月底錄製，官方IG也在積極徵求有潛力的參賽者加入。