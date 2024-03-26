我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無證移民成焦點 墨西哥總統決策恐影響美大選

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

邰正宵凍齡30年 現在長這樣…

記者梅衍儂／即時報導
邰正宵有「玫瑰王子」稱號。圖／起初娛樂提供
邰正宵有「玫瑰王子」稱號。圖／起初娛樂提供

邰正宵金曲「九百九十九朵玫瑰」讓人難忘，相隔多年他推出新歌「唯一的玫瑰」呼應，MV中他一身白色造型，騎著白馬在沙灘來回漫步，在零下8度來回走了50遍，強風刺骨中製造浪漫，「感謝過往練詠春拳的基礎，讓我身體得以保持平衡，完全沒有被摔下來，但寒風刺骨，臉被吹得超刺痛，真是震撼教育，浪漫需要付出的！」

從玫瑰王子到白馬王子，邰正宵笑說：「當初玫瑰王子封號對我而言好像既陌生又熟悉，因為我心中熱愛搖滾，花了許多年，我自己內心才接受這個封號，現在玫瑰對我而言則是象徵著永不凋零的希望與美好。」

一向走浪漫路線的他，回憶年輕時對愛情沒有太多憧憬，時常收到粉絲送的玫瑰，只覺得浪漫尊貴，還沒有很深的體驗，30年後則領悟玫瑰代表真情，「不一定要多，只要有心，一朵即是最珍貴的心意，不再表面看待事物，發自內心的感受更重要，真心的玫瑰一朵就已足夠，重在心意。」

對於近況，邰正宵分享這些年來玩音樂居多，開心組仰望樂團，過著單純創作生活，也愛上單車自由移動，「大台北地區幾乎都被我騎透透，經常發現很多驚喜的景點，重訓與單車是我這幾年維持健康的撇步！而持續的運動，原本保持60公斤，這一年來增加肌肉重到65公斤，穿衣服大了2個尺寸」，邰正宵開心表示因為身形的改變，9成的衣服都要重新購買，很滿意這樣的改變，一個全新的自己，期許在人生新的階段新出發。

被問到曾想過封麥，邰正宵表示：「一直以來歌唱就是我的最愛，只要還有一個粉絲，我將會繼續的唱下去，只要還有知音，一定全力以赴的演唱。」邰正宵之前想舉辦演唱會，因為疫情而延宕，現在則想辦見面會應該比較快速。而3月30日的粉絲見面會門票早已完售，來自星馬、香港、美加與中國等地的粉絲將再聚首，時隔30年重溫舊夢再辦簽唱會。

邰正宵新歌中牽著白馬，相當浪漫。圖／起初娛樂提供
邰正宵新歌中牽著白馬，相當浪漫。圖／起初娛樂提供

疫情 香港

上一則

「周處除三害」熱映 中國披露非法靈修案件不斷

下一則

「大學好聲音」詹仁雄臉書發文 釣出一排大咖民歌手

延伸閱讀

陳慧琳51歲凍齡 秀逆天身材淚訴「前任」

陳慧琳51歲凍齡 秀逆天身材淚訴「前任」
57歲蔡幸娟超凍齡 母女同框像姊妹

57歲蔡幸娟超凍齡 母女同框像姊妹
58歲劉嘉玲凍齡秀Tiffany珠寶 言承旭用事業線搶鏡

58歲劉嘉玲凍齡秀Tiffany珠寶 言承旭用事業線搶鏡
58歲凍齡「令狐沖」被勸參加「披哥」4字回應

58歲凍齡「令狐沖」被勸參加「披哥」4字回應

熱門新聞

朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
彭禺厶飾演包龍星，被指很「出戲」。(取材自微博)

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

2024-03-17 21:31
吳啟華在「九品芝麻官」中飾演狀師「方唐鏡」，讓人印象深刻。(取材自豆瓣電影)

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

2024-03-25 21:34
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

2024-03-21 21:31
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症

2024-03-22 02:24
劉學義劍眉星目，古裝扮相俊美。(取材自微博)

「花間令」熱度勝「烈焰」 任嘉倫被同公司男星「彎道超車」？

2024-03-22 07:00

超人氣

更多 >
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆