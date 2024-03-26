邰正宵凍齡30年 現在長這樣…

邰正宵有「玫瑰王子」稱號。圖／起初娛樂提供

邰正宵金曲「九百九十九朵玫瑰」讓人難忘，相隔多年他推出新歌「唯一的玫瑰」呼應，MV中他一身白色造型，騎著白馬在沙灘來回漫步，在零下8度來回走了50遍，強風刺骨中製造浪漫，「感謝過往練詠春拳的基礎，讓我身體得以保持平衡，完全沒有被摔下來，但寒風刺骨，臉被吹得超刺痛，真是震撼教育，浪漫需要付出的！」

從玫瑰王子到白馬王子，邰正宵笑說：「當初玫瑰王子封號對我而言好像既陌生又熟悉，因為我心中熱愛搖滾，花了許多年，我自己內心才接受這個封號，現在玫瑰對我而言則是象徵著永不凋零的希望與美好。」

一向走浪漫路線的他，回憶年輕時對愛情沒有太多憧憬，時常收到粉絲送的玫瑰，只覺得浪漫尊貴，還沒有很深的體驗，30年後則領悟玫瑰代表真情，「不一定要多，只要有心，一朵即是最珍貴的心意，不再表面看待事物，發自內心的感受更重要，真心的玫瑰一朵就已足夠，重在心意。」

對於近況，邰正宵分享這些年來玩音樂居多，開心組仰望樂團，過著單純創作生活，也愛上單車自由移動，「大台北地區幾乎都被我騎透透，經常發現很多驚喜的景點，重訓與單車是我這幾年維持健康的撇步！而持續的運動，原本保持60公斤，這一年來增加肌肉重到65公斤，穿衣服大了2個尺寸」，邰正宵開心表示因為身形的改變，9成的衣服都要重新購買，很滿意這樣的改變，一個全新的自己，期許在人生新的階段新出發。