我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大谷翔平周一將受訪 水原事件後首次出面

涉銷假名牌汽車配件 紐約華男最高或面臨15年監禁

「小丑2」秘密揭曉 竟是類「媽媽咪呀」歌舞片

記者蘇詠智／即時報導
女神卡卡（左）與瓦昆菲尼克斯在「小丑2」不只比演技也要拚歌藝。圖／摘自IMDb
女神卡卡（左）與瓦昆菲尼克斯在「小丑2」不只比演技也要拚歌藝。圖／摘自IMDb

曾經在全球各地叫好叫座的「小丑」，第2集將於今年10月上映，加入了由女神卡卡扮演的小丑女，更受到觀眾的期待。外界之前只知道這部續集的成本從首集的6000萬美元直飆到逼近2億美元，都不是很清楚內容到底如何，重量級娛樂刊物「綜藝報」揭露，有內部人士表示「小丑」的第2集，絕大多部分都會是「卡啦OK歌舞劇」，類似「紅磨坊」或是「媽媽咪呀！」，片中的歌曲有很多是觀眾早就耳熟能詳，但會經過重新編排將它們串在一起演出，至於有多少原創新曲，現在還是個謎。

歌舞片在歐美始終有固定的粉絲，前陣子於全世界賣破6億美元的「旺卡」，也是一部歌舞片，而「卡啦OK歌舞劇」指的是大量使用原本就存在的知名舊曲、重新套進情節之中的新戲，歌曲雖然並非為戲而做，卻需要編導用巧思把他們嵌進符何劇中角色心境的位置。過去像是以ABBA歌曲為主的「媽媽咪呀！」系列，或是妮可基嫚主演的「紅磨坊」都是這樣的形式，但套用在漫畫改編題材上，「小丑2」應是近年來難得一見。

據稱有人透露，女神卡卡表現超級搶眼、讓因為上集而奪得奧斯卡影帝的瓦昆菲尼克斯都招架不住，當然如果兩人都要在片子裡大量唱歌，女神卡卡自然較為駕輕就熟，更得心應手。「綜藝報」稱片中會出現至少15首觀眾極熟悉的名曲，像是歌舞名片「龍鳳香車」中的「That's Entertainment」，應該會讓歌舞片迷興奮不已。

女神卡卡 奧斯卡

上一則

新007要走回經典娛樂風格？幻想多一點 寫實少一些

延伸閱讀

前男友靠她大賺 從此不用為錢擔心？泰勒絲超不爽

前男友靠她大賺 從此不用為錢擔心？泰勒絲超不爽
取代胡瓜時段 白冰冰：不尷尬

取代胡瓜時段 白冰冰：不尷尬
任賢齊首登北流開唱 張清芳低調買票相挺

任賢齊首登北流開唱 張清芳低調買票相挺
玩瘋了…任賢齊拋大驚喜 金曲接力「她」就在台下

玩瘋了…任賢齊拋大驚喜 金曲接力「她」就在台下

熱門新聞

彭禺厶飾演包龍星，被指很「出戲」。(取材自微博)

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

2024-03-17 21:31
朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

2024-03-21 21:31
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症

2024-03-22 02:24
艾倫泰勒強森曾演過漫威「復仇者聯盟」系列中的「快銀」(摘自IMDb)

拖兩年多 新007人選終於出爐 就是演過漫威英雄的他？

2024-03-19 09:14
喬歐文被稱光靠前女友就讓自己不用再為錢發愁，變成富翁。（路透資料照片）

前男友靠她大賺 從此不用為錢擔心？泰勒絲超不爽

2024-03-22 09:15

超人氣

更多 >
「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議

「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議
公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝