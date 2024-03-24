「小丑2」秘密揭曉 竟是類「媽媽咪呀」歌舞片

女神卡卡（左）與瓦昆菲尼克斯在「小丑2」不只比演技也要拚歌藝。圖／摘自IMDb

曾經在全球各地叫好叫座的「小丑」，第2集將於今年10月上映，加入了由女神卡卡 扮演的小丑女，更受到觀眾的期待。外界之前只知道這部續集的成本從首集的6000萬美元直飆到逼近2億美元，都不是很清楚內容到底如何，重量級娛樂刊物「綜藝報」揭露，有內部人士表示「小丑」的第2集，絕大多部分都會是「卡啦OK歌舞劇」，類似「紅磨坊」或是「媽媽咪呀！」，片中的歌曲有很多是觀眾早就耳熟能詳，但會經過重新編排將它們串在一起演出，至於有多少原創新曲，現在還是個謎。

歌舞片在歐美始終有固定的粉絲，前陣子於全世界賣破6億美元的「旺卡」，也是一部歌舞片，而「卡啦OK歌舞劇」指的是大量使用原本就存在的知名舊曲、重新套進情節之中的新戲，歌曲雖然並非為戲而做，卻需要編導用巧思把他們嵌進符何劇中角色心境的位置。過去像是以ABBA歌曲為主的「媽媽咪呀！」系列，或是妮可基嫚主演的「紅磨坊」都是這樣的形式，但套用在漫畫改編題材上，「小丑2」應是近年來難得一見。

據稱有人透露，女神卡卡表現超級搶眼、讓因為上集而奪得奧斯卡 影帝的瓦昆菲尼克斯都招架不住，當然如果兩人都要在片子裡大量唱歌，女神卡卡自然較為駕輕就熟，更得心應手。「綜藝報」稱片中會出現至少15首觀眾極熟悉的名曲，像是歌舞名片「龍鳳香車」中的「That's Entertainment」，應該會讓歌舞片迷興奮不已。