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新007要走回經典娛樂風格？幻想多一點 寫實少一些

記者蘇詠智／即時報導
前後6代龐德的蠟像曾一起展示、陳列，但4位還在世的本尊能否同台力挺新一代龐德？各方拭目以待。（路透資料照）
前後6代龐德的蠟像曾一起展示、陳列，但4位還在世的本尊能否同台力挺新一代龐德？各方拭目以待。（路透資料照）

堪稱英國國民大戲的007詹姆斯龐德系列電影，自從第6代的丹尼爾克雷格最後一部片推出，到現在已經兩年多，接棒人選遲遲未能宣布，近日「太陽報」稱演過「復仇者聯盟」與「特攻聯盟」系列的艾倫泰勒強森就是製片公司敲定的目標，但艾倫自己也沒承認，亦無任何官方的說法。英國「每日郵報」最新報導中指出，製片公司除了艾倫之外，已經不會考慮其他人，為何拖到現在還不公布，除了一方面在協商他的合約到底要簽幾集之外，也在計畫要請還在世的所有前任龐德都來發布會上一起把棒子交給他，才能讓場面夠盛大、氣派。

眾所矚目的第7任正宗007，延宕多時沒能順利產生，可是「每日郵報」稱就是為了搞定艾倫的合約，製片公司花了很多時間要讓他點頭，因而一再延遲開拍的時間，艾倫不只是他們眼中的第一人選，甚至可以說是「唯一」人選，因此他們才寧可花時間跟他繼續慢慢談，都沒有考慮改找別人。艾倫雖然尚未簽約，製片公司已經找人幫他裁製新裝，連他在片中的髮型、一切造型搭配等都已經有定案。

早先龐德系列製片芭芭拉布洛柯利曾表示，在未來的龐德系列走向還沒確定前，無法把劇本弄好，沒有劇本就沒辦法尋找最適合的新龐德，「每日郵報」則稱第7代龐德風格會回到偏向第5代皮爾斯布洛斯南的感覺，會更多一點天馬行空的幻想元素，過去龐德片中看來較誇張的反派塑造也會回歸，不會再延續丹尼爾克雷格時期的那種嚴肅、寫實、沉重風格。

至於艾倫有可能的合約內容也會是類似過往的羅傑摩爾或提摩西達頓，先簽3集，再預留第4集回歸的可能，製片公司希望能在發布會上齊聚喬治拉贊貝、提摩西達頓、皮爾斯布洛斯南與丹尼爾克雷格等4位前龐德，當全球廣大觀眾的面與艾倫泰勒強森交接，才會讓發布會成為年度最大，為艾倫打響第一炮。

艾倫泰勒強森被傳是007製片人心目中的「唯一人選」，沒有考慮其他人。（路透資料照...
艾倫泰勒強森被傳是007製片人心目中的「唯一人選」，沒有考慮其他人。（路透資料照片）

龐德 復仇者聯盟 會考

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