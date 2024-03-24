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資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

鄭華娟離世 張清芳、阿妹、鄭怡群星哀痛再唱「天堂」

記者許晉榮／即時報導
張清芳過去與鄭華娟合作過不少好歌。圖／上引娛樂提供
張清芳過去與鄭華娟合作過不少好歌。圖／上引娛樂提供

曾為不少天王天后打造無數夯曲的資深歌手鄭華娟，24日由老東家滾石唱片發布消息證實離世噩耗。由於她曾幫張清芳打造「加州陽光」等多首紅歌，當獲知這消息，張清芳透過經紀人陳鎮川代為回應，更引用鄭華娟生前的知名歌曲「天堂」，哀痛表示：「回到天家，不再疼痛，有一天我們會再相會唱一首～天堂」。

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據悉，兩人過去交情匪淺，除了合作「加州陽光」外，還有「Men's Talk」、「周末的夜我不哭」等膾炙人口的好歌。另外天后張惠妹隨後也傷心表示：「非常驚訝，非常難過，祈禱化為天使的她就像她的旋律一樣，自在飛翔」。

從民歌時期就認識的鄭怡，也在臉書難過地說：「鄭華娟離開我們去天堂了！」她同時回憶起1980年代，鄭華娟是第4屆金韻獎優勝歌手，當時新格唱片為這些大學生辦很多聯誼活動和成立新格合唱團，讓好幾屆歌手們變得很熟「記得當年我去台中演唱時會到華娟家坐坐聊聊，那是一座很可愛的老式平房，很有氣氛」。

又說：「後來華娟走向創作和製作，喜歡自助旅行，嫁到了德國，也算是個傳奇女子，她是那個年代的文青歌手，皮膚白晰超有氣質，好似不食人間煙火的精靈。在1991年我最後一張創作專輯，演唱了華娟創作的『天堂』，唯美的一首歌，影響了很多人，也成為我很重要的代表作。謝謝華娟留下好多好美的作品，沒有病痛去天堂。」

萬芳隨後也表示：「周五知道時真的很震驚，很難受。也只能用這種方式抒發跟紀念。」

天后張惠妹也與鄭華娟合作過。圖／摘自張惠妹A-mei官方粉絲團）
天后張惠妹也與鄭華娟合作過。圖／摘自張惠妹A-mei官方粉絲團）

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