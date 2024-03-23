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莫斯科恐攻「血腥野蠻」 普亭：將懲罰每個幕後黑手

親生女兒都要成年 婚變快滿8年 布裘還在打官司惡鬥

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特和昔日伴侶的官司還沒打完。（路透資料照片）
布萊德彼特和昔日伴侶的官司還沒打完。（路透資料照片）

除了華人區著名的離婚怨偶現在還繼續鬧上法庭、天天都有新發展外，歐美娛樂界類似代表莫過於婚變快滿8年、還在打官司的布萊德彼特與安琪莉娜裘莉，兩人之間本來爭執的焦點之一是孩子的監護權，布萊德彼特想要共同監護，裘莉卻堅持要拿下單獨監護、只給他探視權，鬧到現在，他們的3個養子女都已經法定成年，親生的大女兒喜蘿也將在5月滿18歲，僅剩年紀最小的龍鳳胎納克斯與薇薇安到7月也要16歲了，再鬧個兩年，他們也就會成年，再也不需要父親或母親的監護。

布裘之間的離婚戰就有如名片「大魔域」的原著小說名稱「The Never-ending Story」，大家都不知道何時才有落幕的一天，各方認為是報復心強的裘莉打死不肯放過布萊德彼特，非要鬧到他形象全毀才肯善罷甘休，可是裘莉的律師卻反指布萊德彼特才是那個執意要鬥到底、不肯讓大家平靜的一方。只不過，現在彼此爭執的重點，似乎變成了當初一起擁有的法國酒莊，裘莉被控以低價出售給形象差的俄羅斯獨佔集團，違反過去布裘協議過要賣股份需要先告知對方、取得同意，英國「太陽報」稱布萊德彼特近來在法國、盧森堡與美國等3地都提出訴訟，皆獲得勝利，稱裘莉遭到3次落敗。

安琪莉娜裘莉老是沒辦法擺脫外界眼中「報復心強」的「反派」印象。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉老是沒辦法擺脫外界眼中「報復心強」的「反派」印象。（路透資料照片）

只是裘莉方面立刻派律師出來說明，表示在美國洛杉磯的法庭，是駁回了布萊德彼特對她在酒莊股權售出官司中大多數的指控，反而是他踢到鐵板，律師還堅稱裘莉完全沒有抱著惡意，希望布萊德彼特趁早看開、放下、停止攻擊，昔日的一家人才能夠低調從這些不愉快裡早點療好傷。儘管說得一副希望大家早點和解的樣子，裘莉律師卻不忘稱布萊德彼特「提出這些訴訟從來就不是為了業務上的不和，只是為了掩飾他的嚴重施虐」，看不太出來有要跟他善了的意思。

這也就是為什麼，八卦小報稱裘莉很不滿外界老把她看成這件事裡的「反派」，在這幾年之中，她都有可以和平收場、不要再繼續擴大傷害的時機，卻總是緊抓著不放，難怪外界會有此偏見。其實打官司戰很花錢，裘莉的資產最近估計只有布萊德彼特的一半，兩邊如果還要槓下去，對誰的傷害比較大，明眼人都看得出來，外界也懶得去管誰對誰錯，只希望歹戲早點結束。

喜蘿再過兩個月即將滿18歲、即將成年，父母之間的官司惡鬥卻還沒結束。圖／達志影像
喜蘿再過兩個月即將滿18歲、即將成年，父母之間的官司惡鬥卻還沒結束。圖／達志影像

裘莉 布萊德彼特 洛杉磯

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