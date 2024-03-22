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2023微博綜合熱度 他們氣勢最強 迪麗熱巴、楊冪跌出前三

娛樂新聞組／即時報導
王一博在電影「無名」中的表現引起很多關注。（取材自微博 ）
王一博在電影「無名」中的表現引起很多關注。（取材自微博 ）

近日「2023微博娛樂白皮書」終於出爐，引起不少關注。其中的「綜合熱度TOP10明星」排行榜中，引來最多討論，事關上榜的明星都是人氣極高的當紅藝人，但沒想到迪麗熱巴楊冪未能擠入前三甲，只排在第七、八名而已。

香港01報導，據「2023微博綜合熱度TOP10明星」排行榜所見，人氣男星肖戰、王一博分別奪得第二名、第三名，回往過去一年肖戰推出三部影視作品均大受歡迎，其中在古裝劇「玉骨遙」中飾演的時影引來許多討論，屢屢登上微博熱搜，他亦馮該劇獲得2023年微博用戶熱議男性角色第一名。

而奪得第二名的王一博，在2023年將重心集中在電影事業，一共推出了4部電影，其中與梁朝偉合作的「無名」引起最多關注，而他在電影中的表現深受肯定，為他在各大電影頒獎禮中獲得提名，包括「第36屆中國電影金雞獎」、「第17屆亞洲電影大獎」等，而他主演的三部電影「無名」、「長空之王」、「熱烈」更成為2023年微博十大熱搜電影。

雖然他們在去年的成績非常出色，但始終不及楊紫，她在去年只推出一部電視劇集「長相思」已紅遍大江南北，大受好評。劇集除了屢屢登上熱搜榜之外，還獲得播放平台年度收視冠軍，同時亦獲得2023年微博劇集熱搜榜的第一名及劇集影響力第一名，至今劇集在「豆瓣」平台仍獲得7.8分，相當之高。另外 ，她每每現身各大型晚會活動其衣着打扮都成焦點，微博熱搜一定有其位置。

而被外界視為是楊紫的競爭對手的迪麗熱巴，這次只排在第七名而已，去年她推出兩部劇集「公訴」及「安樂傳」口碑平平，劇集在「豆瓣」平台亦只獲得6.6及5.7分而已。不過去年她參與不少大型晚會活動等，服裝打扮都非常出色，為她帶來不少話題。

至於人氣女星楊冪就排在第八名，去年她並沒有推出任何影視作品，但其在綜藝節目「密室大逃脫5」中的表現非常引人關注。而她每每現身各大型晚會活動、頒獎禮活動，在紅地氈的打扮都會為她帶來話題，所以本身已是焦點的她，一舉一動都備受關注。

肖戰。（取材自微博 ）
肖戰。（取材自微博 ）
肖戰在古裝劇「玉骨遙」中飾演的時影引來許多討論，屢屢登上微博熱搜。（取材自微博 ...
肖戰在古裝劇「玉骨遙」中飾演的時影引來許多討論，屢屢登上微博熱搜。（取材自微博 ）
楊紫主演的「長相思」大受好評，獲得播放平台年度收視冠軍。（取材自微博）
楊紫主演的「長相思」大受好評，獲得播放平台年度收視冠軍。（取材自微博）

微博 迪麗熱巴 楊冪

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