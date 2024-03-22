威爾史密斯求翻身壓力太大 新片工作人員苦哈哈？

威爾史密斯（左）和馬丁勞倫斯（右）在「絕地戰警4」片廠笑著合照，宣告殺青。(摘自IG)

曾經是全球票房巨星的威爾史密斯 ，自從兩年前奧斯卡 頒獎典禮上掌摑克里斯洛克事件後，影壇行情始終難以回復，眼看外界的負面印象沒有那麼容易消除，他雖然還是得以再拍成名作「絕地戰警」的第4集，心裡卻很清楚，這部片就是他還能不能在好萊塢保持大牌地位的關鍵，倘若沒能順利翻身，恐怕就要跌下A咖的位置，因此只准成功、不能失敗，和他合作的工作人員，也被迫承受巨大的壓力，拍片的每一天都好像在亂流中度過？

根據最新一期「國家詢問報」，威爾史密斯對「絕地戰警4」太緊張也太求好，不滿意、重來有如家常便飯，情緒也陰晴不定，工作人員皮得繃很緊，才能應對他的各種狀況。他當初拍第一集時，排名還在另一位男主角馬丁勞倫斯之下，後來馬丁跟他的影壇地位明顯拉開，但現在反而馬丁沒像他有那麼重的負面包袱，偏偏馬丁也過了當紅的巔峰，恐怕也難靠一己之力拉抬整部片的行情，威爾依舊只能期望片子獲得熱烈迴響來挽救自己的事業，心裡的重擔始終很難放下。