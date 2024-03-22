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前男友靠她大賺 從此不用為錢擔心？泰勒絲超不爽

記者蘇詠智／即時報導
喬歐文被稱光靠前女友就讓自己不用再為錢發愁，變成富翁。（路透資料照片）
喬歐文被稱光靠前女友就讓自己不用再為錢發愁，變成富翁。（路透資料照片）

泰勒絲就是一座金礦，只要碰上就有機會跟著賺進大把鈔票、吃香喝辣。之前她還和英國英俊小生喬歐文交往時，特別拉著他參與自己專輯的詞曲創作，那時還拿出來標榜，各方也以為他們遲早會走進結婚禮堂，結果戀愛談了6年多以分手收場，現在傳出泰勒絲愈想愈覺得不爽，認為喬歐文靠著她的歌曲版稅大賺好幾筆，而這些都是她給他的機會。

歐美對於版權的觀念比較嚴格，不只在平台播放或是二創再利用，大都需要收取費用，就連泰勒絲自己在巡迴演出時唱到專輯裡的歌，也還是要付喬歐文版稅，才令她想到就火大。眾所周知泰勒絲的歌曲有很多是自己的創作，據專門報導明星與名流八卦的「Life & Style」雜誌，她現在很後悔當初覺得很浪漫的舉動，居然讓前男友可以靠著她賺錢，而且她自己吸金功力驚人，喬歐文就算只分到一點屑屑，也足夠衣食無虞，往後她唱到那些歌，喬歐文就繼續分到錢，她實在很難嚥下這口氣，卻也怪不了人。

「Life & Style」稱喬歐文光是靠著Spotify播出這些歌曲的版權費就拿到230萬美元，這還只是歌曲帶給他收入的其中一部分而已，該雜誌指不具名的消息來源形容：「這讓他成為一個非常有錢的人，以後根本不用再錢發愁。」令人又妒又羨。看來與泰勒絲的6年感情，對喬歐文絕對不是浪費生命，收穫遠比外界想像的豐碩多了。

泰勒絲全身上下都是商機，不只自己超級富有，還帶旺身旁一堆人。（路透資料照片）
泰勒絲全身上下都是商機，不只自己超級富有，還帶旺身旁一堆人。（路透資料照片）

泰勒絲 Spotify

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