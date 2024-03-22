梅根即將風光重返英國並大賺？最新宣布讓粉絲都樂瘋了

梅根將可望風光重回英國人的視線，更可能因此大賺一筆。（路透資料照片）

眾所週知，英國哈利 王子和妻子梅根 在當地並不很受歡迎，由於兩人主動卸下皇室重要成員的身分，又到了美國另起爐灶，接著在歐普拉 的電視專訪中大爆皇室黑幕，一大堆的皇室支持者視兩人為眼中釘，皇室人員也跟他們關係緊張，媒體三不五時就刊出各種不同的皇室專家對兩人的冷嘲熱諷，弄得英皇室近幾年來發生的一堆大事，哈利和梅根都不一定一起回去，就是不想在英國繼續被修理，更有皇室專家預言梅根不會再回到英國了。

但近日英國廣播公司（BBC）宣告已經買了著名的影集「無照律師」全部9季的內容，此劇正是梅根在嫁入皇室之前的演員生涯中最具代表性的作品，該劇不只在USA頻道播出即大受歡迎，這兩年在美國於Netflix上架後更是持續霸佔冠軍排行榜多時，紅到番外篇新戲敲定要做，梅根也一度被傳會重回幕前，並有傳她有機會執導其中幾集，就算目前尚未確定她會有任何程度的參與，至少對她來說，仍是在英國媒體不斷唱衰之下難得的正面新聞。

「無照律師」在美國大紅大紫，對於梅根而言已很值得欣喜，但靠這齣戲反攻英國，才更會讓她大吐怨氣，尤其BBC是跟英國民眾每年收取費用在持續經營，等於是全英觀眾出錢買了梅根的戲在英國播放，一大堆人嘴上嫌棄她卻得花錢買她的戲，這難道不是最美好的報復？無怪乎有梅根的粉絲在社群網站上讚道：「這絕對是因為梅根，她是個成功的女演員。」