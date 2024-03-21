張蘭參加大汪婚禮駭人內幕曝光 S媽發聲了

張蘭遭爆在海南島婚禮把禮金全部收走。(圖／摘自微博)

隱忍數年，大S (徐熙媛 )20日突發一紙聲明痛訴前夫汪小菲 婚內出軌家暴，還欠她上億台幣債務，儘管汪小菲火速在微博反控她昏迷時也動手，但對出軌和欠錢則隻字未提，前婆婆張蘭提油救火回應，表示自己當初為大汪購置婚房，要大S吐出賣房所得的3億台幣，雙邊隔空交火，也讓過往種種的不堪全部浮上檯面。

新聞經過一天網上全面炸開後，外界對於大S竟能在10年婚姻委曲求全，深感心疼，最終只留下「2死1重傷」的無奈悲嘆，身邊友人更是看了於心不忍，氣到發抖。據知情人士爆料，大S指控汪小菲「婚內出軌」，除了早握有諸多他與小三的不堪照片，汪更在借貸不還的情況，花大錢「投資小三」，且多次買要價不菲的名牌包贈小三，後來他常居北京少回台灣，也是為了陪小三，最終才讓大S心寒決定一刀兩斷，在2021年6月初首次向媒體表態要結束婚姻關係。

汪小菲疑感情不忠，多年來張蘭的隱形壓力，更是摧毀這段婚姻的利刃，知情人士透露一段駭人聽聞的往事，13年前大汪海南島大婚時，大S因為剛流產，身體尚未恢復，原打算取消婚禮，未料張蘭只顧「汪家顏面」，強逼大S死活都得走上紅毯，甚至拉高分貝對著S媽說：「我們家丟不起這個臉！熙媛怎樣扛都得扛去」。愛夫心切的大S最終妥協，強挺虛弱身軀披白紗完婚，回想起天空烏雲密佈，現場颳起陣陣陰風，似乎早就預言這段婚姻的「悲慘結局」。

不僅如此，當時兩家人本言明不收禮，但最終賓客送上的禮金仍全數被張蘭整盤端走，徐家人秉持以和為貴，也只能對張蘭行徑充耳不聞。

對此，S媽表示：「 我是嫁女兒，不是賣女兒，我家三個女兒結婚，我都是公開說不收禮金的。 至於你們聽到張蘭在三亞辦婚禮時私下收走賓客禮金的傳言，應該要去問張蘭本人，但我很清楚我一毛錢都沒有收。」