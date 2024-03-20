張蘭反咬大S要討回3億台幣 她秀出的證據讓網友傻眼了
大S(徐熙媛)昨發聲明痛訴前夫汪小菲出軌家暴，還欠她上億台幣的債務，汪小菲在微博反控她昏迷時也動手，但對出軌和欠錢則隻字未提，前婆婆張蘭不負眾望在直播間登場回應，表示自己當初為大汪購置婚房，要大S吐出賣房所得的3億台幣，並秀出手上的「證據」，網友譏諷「張蘭的證據：自己手敲的彩色word截圖，強有力的證據」，該條評論也登上熱評。
大S昨發聲明證實汪小菲欠了1600萬人民幣和1000萬港幣，汪小菲只還了500萬台幣，還積欠破億台幣的債務，S媽也表示，不希望走到打官司要錢的地步，她還是相信人性有善良的一面，並感嘆「欠錢不還是事實，今生不還來生還」。
張蘭回應「黃女士（S媽），妳說得非常對，人是有因果的，但是不是下輩子，而是這輩子，那也請妳把我給他們購置的婚房，妳大概賣了3億左右台幣，兩個我都回覆的明明白白。」接著她秀出所謂的證據，竟只是單純的文字檔，沒有任何證明單據或照片，讓網友相當傻眼：「這是妳自己做的嗎」、「笑死人，自己打的一段文字就叫證據了？你糊弄誰呢」、「自己寫的就是證據？你真讓我開眼了」、「就這？這叫自述，啥證據」，還有人虧張蘭證據是word檔，汪小菲則愛秀出excel表，果然是有其母必有其子。
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