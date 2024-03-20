張蘭反咬大S要討回3億台幣 她秀出的證據讓網友傻眼了

張蘭反擊前兒媳大S。圖／摘自微博

大S (徐熙媛 )昨發聲明痛訴前夫汪小菲 出軌家暴，還欠她上億台幣的債務，汪小菲在微博反控她昏迷時也動手，但對出軌和欠錢則隻字未提，前婆婆張蘭不負眾望在直播間登場回應，表示自己當初為大汪購置婚房，要大S吐出賣房所得的3億台幣，並秀出手上的「證據」，網友譏諷「張蘭的證據：自己手敲的彩色word截圖，強有力的證據」，該條評論也登上熱評。

大S昨發聲明證實汪小菲欠了1600萬人民幣和1000萬港幣，汪小菲只還了500萬台幣，還積欠破億台幣的債務，S媽也表示，不希望走到打官司要錢的地步，她還是相信人性有善良的一面，並感嘆「欠錢不還是事實，今生不還來生還」。