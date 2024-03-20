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大S曝孕期遭汪小菲動粗 痛喊「十年婚姻二死一重傷」

記者林怡秀／即時報導
汪小菲和大S離婚兩年多，還有許多官司在打。圖／報系資料照
汪小菲和大S離婚兩年多，還有許多官司在打。圖／報系資料照

大S汪小菲離婚後仍官司糾紛不斷，連S媽也被牽扯其中，汪小菲昨並在法庭上指大S在離婚前買奢侈品寄到韓國，引發外界揣測，剛大S透過經紀人發出聲明如下：

大S個人針對昨日汪小菲先生在法庭上以不實且浮誇數字製造話題且刻意抹黑大S ，熙媛個人聲明如下：

婚內出軌的是你不是我。離婚後我確實為了洩憤刷了你幾次卡，但這是你自己簽字允許的，重點是我並沒有刷你的卡買任何東西給我先生。

我當時憤怒是因為

1：張蘭造謠黑人因跟你政治理念不同而毆打你，事實是：你喝多動手推倒我妹妹，我大著肚子阻止也被你推倒在地，你抄起哈利波特金裝版砸向我，黑人出手固定你停止傷害我，他並沒有毆打你。

2：我收到大量你婚內跟各個不同的女性不堪入目的照片，深受打擊！才知為何你總急著兩地飛⋯

3：張蘭勸我不要離婚，我把你早已出軌的事實告知她，她向我保證絕無此事，隔天她和張穎穎的合照和對煉出現在各大媒體，被打臉後她矢口否認早已認識張穎穎並不斷羞辱她，事後你自己公開早已和她交往，她是你的恩人。

十年婚姻二死一重傷，刷卡洩憤這事，現在想來也可笑，因為我借你、付出在你身上的 多更多，刷你的卡，花的卻是我自己辛苦賺來的錢。離婚後你們造謠帶風向讓我被網暴至今，我要感謝你，製造這麼艱難的關卡讓我闖⋯⋯《不抱怨、沒藉口、優雅從容的，上！》

今後，我不再回應關於你們所製造的種種抹黑，全權交給法律和司法。從這一秒起，你是鏡花水月，而我，只走花路。

大S 汪小菲 黑人

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