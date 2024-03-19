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拖兩年多 新007人選終於出爐 就是演過漫威英雄的他？

記者蘇詠智／即時報導
艾倫泰勒強森曾演過漫威「復仇者聯盟」系列中的「快銀」(摘自IMDb)
艾倫泰勒強森曾演過漫威「復仇者聯盟」系列中的「快銀」(摘自IMDb)

全球影迷苦等近兩年半，接棒丹尼爾克雷格的最新一代007人選終於要敲定……倘若演員本人願意接下、簽約的話。根據英國「太陽報」報導，曾演出過漫威「復仇者聯盟2：奧創紀元」中的「快銀」、「特攻聯盟」的「屌爆俠」以及「子彈列車」裡雙生殺手之一的艾倫泰勒強森，已獲007的製片公司EON選定為第7代的詹姆斯龐德，現在就等他確定簽約，就能舉辦盛大的發布會。

今年33歲的艾倫泰勒強森，符合外傳EON鎖定「年紀30出頭」演員的描述，因為一簽下去就要待個10年以上，若是超過40歲恐怕到後期會太老，但第3代的羅傑摩爾首部007影片推出時已近46歲，結果還是受到觀眾喜愛，甚至依舊是目前拍過最多正宗龐德片集數的一代。艾倫的優勢在於年紀尚輕、長相也較不顯老，而且曾以「夜行動物」獲金球獎最佳男配角，其他幾位龐德前輩在接手之前，都沒能成為金球獎得主。「太陽報」稱艾倫泰勒強森雖然不是被點名有機會接手007的男星中最知名的一位，但演技已經受到獎項肯定，絕對有足以接棒丹尼爾克雷格的實力。

早先EON對於外傳哪位男星將成為下一任龐德，都表示要等劇本出來、方向確立後才物色人選，而「太陽報」報導目前劇本已在發展中，無怪乎製片公司已經知道該找誰來擔任新一代的007。各方好奇丹尼爾版本的龐德似乎已壯烈犧牲告終，可能由艾倫泰勒強森扮演的新龐德，究竟在哪一個時空背景下？但其實伊恩佛萊明的原著小說「雷霆谷」結尾，龐德在殺死宿敵布洛費後也曾經嚴重傷到頭部而失憶，宛如人間蒸發，後來為了尋回記憶到了蘇聯，卻遭到洗腦，在接下來的「金鎗人」一開場，就藉口和M會面，試圖刺殺他，然後才知道自己被奸人利用，為了證明自己仍是有價值的00探員，接受了鏟除著名刺客「金鎗人」的任務。現代龐德在情節上雖然不完全按照小說原作，卻會透過改編而保留一些原作的元素，製作單位有可能從小說現有的這些內容加以更新、符合新世代觀眾的口味，

至於艾倫泰勒強森，他另一知名的事蹟就是與「格雷的五十道陰影」導演珊泰勒強森的婚姻，她大他24歲，但這段曾被戲稱為「母子配」的姻緣，現在還延續，也算在充滿誘惑的娛樂圈中頗難能可貴。

艾倫泰勒強森被爆已成為007影片的製片單位選定的新龐德。（歐新社資料照片）
艾倫泰勒強森被爆已成為007影片的製片單位選定的新龐德。（歐新社資料照片）
艾倫泰勒強森（右）與妻子雖然年歲差一大截，現在仍在一起。（路透資料照片）
艾倫泰勒強森（右）與妻子雖然年歲差一大截，現在仍在一起。（路透資料照片）

龐德 金球獎 復仇者聯盟

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