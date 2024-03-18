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連2戲攻佔少女心 「第一渣男」陳星旭轉型反差萌霸總

記者杜沛學／台北即時報導
陳星旭(左)與章若楠主演的「你也有今天」是一部無虐型甜寵劇。（圖／摘自微博）
陳星旭(左)與章若楠主演的「你也有今天」是一部無虐型甜寵劇。（圖／摘自微博）

28歲中國男星陳星旭前陣子兩部時裝劇幾乎同一時間上檔，在「你也有今天」、「我們的翻譯官」中都演霸道老闆，最終上演「追妻火葬場」反差萌，雖兩劇角色雷同，又恰巧在同一時間播出，但調性卻很不一樣，陳星旭也演出不同層次，雖然「霸屏」卻不會讓人看膩。

陳星旭曾是童星，在古裝劇「東宮」中飾演爭權奪勢、不惜苦虐心愛女人的「渣男」太子，「東宮」已是2019年播出的戲劇，但至今提到古裝劇渣男，陳星旭所飾演的「李承鄞」絕對榜上有名，陸劇迷對他的印象也大多停留在這部戲。

直到近來一個「你」、一個「我」兩部劇接力播出，陳星旭終於有嶄新形象。和章若楠合作的「你也有今天」是典型偶像劇，由過去台灣知名偶像劇導演陳銘章執導，因此有很多「王子變青蛙」、「命中注定我愛你」的影子，甚至還找來明道客串演出；和宋茜合作的「我們的翻譯官」則是典型中國時裝劇，必須要有宣揚國威的成分添加在劇中，並且男女主角要有很正向、光明的人物設定及發展。

因為兩部劇軋在一起播出，一度出現尷尬小插曲。有一次陳星旭與章若楠為戲宣傳直播，章若楠拿著麥克風唸出網友評論，先是有人說：「女主的人設太聖女了。」氣氛已有點尷尬，章若楠尬笑回：「那怎麼辦呢？」接著有人直接提出：「沒有『我們的翻譯官』好看。」章若楠笑到彎腰倒頭，陳星旭則瞪大眼睛不知該如何回應，當場「社會性死亡」。不過後來章若楠高EQ對陳星旭說：「恭喜你今天新戲播出喔。」解決尷尬場面。

確實，「你也有今天」一開場女主角的設定讓人很不耐煩，類似陳喬恩在「命中注定我愛你」中「便利貼女孩」的設定，不過這已經是16年前的老哏，較不符合現今女性在職場上的樣貌。而陳星旭飾演有睡眠障礙的大律師，因緣巧合成為章若楠的上司兼室友。男主角一定要聽女主角哼歌才能入眠的設定，也太過夢幻不寫實，很多觀眾被這些原因卡住，前半段就棄劇了。

陳銘章在劇中加了很多次自嘲偶像劇的台詞，像是：「這是偶像劇才會有的情節。」、「這真的是偶像劇。」之類，他也曾表示：「我的標籤就是偶像劇導演，但我自己很難受的就是，『偶像劇』這3個字，變成一個貶義詞，我參與『你也有今天』最重要的一件事情，為『偶像劇』這3個字正名。」

劇情前半段，比起男女主角的發展，更有可看性的是一樁樁的法律案件，不過礙於仍是甜寵劇而不是法律職人劇，所以不能太嚴肅，大多都是重重舉起、輕輕放下。到後半段，男女主角正式戀愛，陳星旭就像劇名被虧「你也有今天」一樣，變成戀愛腦追妻男，章若楠反而覺醒「女力」事業心，往女強人之路邁進，兩的角色的轉變幾乎看不到原先的角色影子。全劇秉持偶像劇初衷，開始戀愛就甜到底，是一部無虐型甜寵劇。

「我們的翻譯官」上演人工翻譯員與AI智能翻譯機之戰，是這個世代最熱門、最值得爭議的題材之一，雖然AI能取代大部分的人工作業，但終究無法操控情與愛，且情感的強大性更能超越各種差異，全劇想表達的目的明確且精準，不僅在主角身上，配角也都朝著這樣的主調性發展，當然也有甜甜的感情戲，但相較「你也有今天」的比例就沒有那麼重。

陳星旭與宋茜戲外女大男小差了9歲，不過劇中卻演同一屆大學生，陳星旭也被虧在時裝劇中扮相老成，要說他是38歲也可信。在學生時期，女方因不想耽誤彼此前程，發狠提分手，還以嫌棄男友「懶傻饞呆」當藉口，陳星旭的角色恨了8年，也發憤圖強，成為AI智慧翻譯科技公司老闆，準備回擊報復前女友，讓對方後悔當初的分手決定。不過這份恨沒有持續很久，兩人再度接觸後，沒多久就乾柴烈火，陳星旭再度上演「追妻火葬場」。

陳星旭在兩部戲中的角色設定基本上差異性不大，但他卻能清楚區分兩角的細微個性，「你也有今天」就是標準的臭臉霸總成為戀愛腦男友；「我們的翻譯官」則是角色原本個性軟弱，遇到女主角之後漸漸受其影響、鼓勵而變強壯，雖然表面不苟言笑，仍藏不住內心的小男孩。兩劇擺在一起比對觀看，讓人驚奇陳星旭累積多年的表演能量。

陳星旭在「我們的翻譯官」中飾演AI翻譯公司技術長。（圖／iQIYI國際站提供）
陳星旭在「我們的翻譯官」中飾演AI翻譯公司技術長。（圖／iQIYI國際站提供）
陳星旭因在「東宮」的角色成為「史上第一渣男」。（圖／摘自微博）
陳星旭因在「東宮」的角色成為「史上第一渣男」。（圖／摘自微博）
台灣導演陳銘章(右二)執導過多部經典偶像劇，找來明道(左二)客串「你也有今天」。...
台灣導演陳銘章(右二)執導過多部經典偶像劇，找來明道(左二)客串「你也有今天」。（圖／摘自微博）
陳星旭在「你也有今天」飾演毒舌律師。（圖／LINE TV提供）
陳星旭在「你也有今天」飾演毒舌律師。（圖／LINE TV提供）
宋茜(左)、陳星旭在「我們的翻譯官」中分手又復合。（圖／翻攝自MyVideo）
宋茜(左)、陳星旭在「我們的翻譯官」中分手又復合。（圖／翻攝自MyVideo）

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