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搶票需先儲值488元？ 周杰倫杭州演唱被嘲「吃相難看」

娛樂新聞組／即時報導
周杰倫演唱會一票難求，如今又爆出「超級VIP」才能搶票的爭議。(取材自微博)
周杰倫演唱會一票難求，如今又爆出「超級VIP」才能搶票的爭議。(取材自微博)

周杰倫杭州演唱會近日傳出將再次開票，這個消息讓不少歌迷相當興奮，但隨後傳出並非人人都有資格搶票，而是須先儲值488元成為「超級VIP」，並憑1萬個虛擬幣才能搶票。消息一出，引起不小爭議，有網友質疑有「割韭菜」嫌疑，還有人直接吐槽「吃相難看」。但也有粉絲表示，商業公司的行為與周杰倫本人無關。

據JayMe App相關宣傳界面顯示，用戶需要花費488元成為JayMe超級VIP，並憑1wJ幣+演唱會購買權資格券才能參與搶票。如搶票不成功，則相關權益不被消耗。會員中心界面還提示，開通VIP會員前要謹慎確認，「一旦開通付費權益，將不再支持退還、換貨政策」。

據悉，488一年的超級會員，擁有兩張演唱會購買權資格券、兩次免費兌換會員正品周邊禮包以及App會員權利等福利

有媒體曾報導，周杰倫杭州場演唱會主辦方杭州星爍演藝經紀有限公司曾發公告稱，「請廣大歌迷朋友在官方售票平台大麥網、貓眼娛樂、票星球上購買門票，除以上官方售票平台外，本公司未授權其他任何平台、公司代理銷售本演出門票。」

對此，杭州星爍工作人員表示，JayMe是官方的歌迷會，有一個優先訂票的慣例，「每次演唱會我們都會給它們留一些」。

「超級VIP」搶票事件引發爭議後，JayMe APP已延期該搶票活動。

周杰倫 App 福利

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