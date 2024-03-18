「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了

錢人豪。圖／聯合報系資料照片

電影「周處除三害」票房屢創佳績，仍無法脫離抄襲的風波，曾執導過「海霧」、「混混天團」等片的導演錢人豪指控抄襲，並向「周處除三害」編導黃精甫、製片商一種態度電影公司聲請假扣押，據了解，台北地方法院已裁定准許假扣押，錢人豪今繳交擔保金並聲請執行假扣押。

依假扣押法定程序，若法院裁定准許假扣押，債權人可以依據裁定提供擔保金，提存所再將已供擔保完畢的證明給民事執行處，分案後由司法事務官依據債權人聲請執行標的去執行。

「周處除三害」去年10月在台灣上映，錢人豪指控「周處除三害」抄襲他籌備多年的劇本「無法無天」，故事大綱幾乎一模一樣，且連角色金句、故事情節，主角名字都類似，並要求對方公開道歉。

事後，黃精甫在電影的官方臉書 發文講述創作「周處除三害」的心路歷程；一種態度電影公司也聲明，所有造謠、影射、暗示等行為、文字、言語均會交由司法途徑處理。

錢人豪除提告之外，另向法院聲請對黃精甫、一種態度公司假扣押，台北地院已經裁定准許。錢人豪今也在臉書發文指出，他只是捍衛自己的作品權益，謝謝法院給他一個公道，假扣押對方的票房和資產，也希望大家可以尊重原創，不要再有這種不尊重創作的事情發生，並再度要求黃精甫跟監製李烈一個公開道歉，誠實面對，切勿自誤。