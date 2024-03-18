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票房大賣身價飆高 好萊塢新天王除了「甜茶」還有他

記者蘇詠智／即時報導
提摩西夏勒梅身價即將大漲。（路透資料照片）
提摩西夏勒梅身價即將大漲。（路透資料照片）

好萊塢期待多年的新生代票房天王，終於出現了？「甜茶」提摩西夏勒梅接連兩部領銜主演的「旺卡」和「沙丘：第二部」，前者全球票房破6億美元，後者也即將突破5億美元大關，使他成了近來最風光的話題紅星。而從「捍衛戰士：獨行俠」脫穎而出的「劊子手」葛倫鮑威爾，則因浪漫喜劇「愛愛愛上你」成本2500萬美元、全球賣破2億美元，立刻成了片商寄予厚望的新世紀賣座巨星候選人。

提摩西夏勒梅幾年之內從「文青男神」變成票房紅星，觀眾群的大幅拓寬，讓片商大感驚喜，甚至大讚：「沒有別人能夠扮演威利旺卡還能有像他的『旺卡』一樣高的票房了。」尤其「旺卡」主打家庭觀眾與兒童，「沙丘」系列卻是鎖定青年與成年男女，兩部片都衝出高票房，顯然他的吸引力之大，男女老幼通吃，這是賣座巨星需要的特質。

另一個讓提摩西贏得業界人士讚譽的特點，是他對於自己的作品很願意花時間與精力去宣傳，且不會問一堆廢話，提出的想法都是直接抓住重點，而且他可以跟任何小朋友都握手，或是盡可能滿足每一個人的合照要求，還會對宣傳內容提供自己的點子，簡直是電影公司夢寐以求的大牌。一連串熱賣電影之後，他的身價自然跟著水漲船高，據傳光「旺卡」他就賺進超過800萬美元，下一部大片的片酬鐵定超過千萬美元。

葛倫鮑威爾則是另一個異數，「愛愛愛上你」乍看和「旺卡」的表現有大段差距，不過浪漫喜劇在疫情那幾年幾乎淪為串流限定，票房比起疫情前大打折扣，連喬治柯隆尼與茱莉亞羅勃茲合演的「幸福入場券」全球票房近1億7000萬美元，都已被視為出色的佳績，片酬跟他們相比可能一半都不到的葛倫，連手「高校十八禁」席德妮史威尼主演的「愛愛愛上你」，全球賣了兩億多，自然更是難能可貴，況且不像「旺卡」是衍生自「巧克力冒險工廠」，「愛愛愛上你」並沒有著名IP的加持。

在片商的眼中，葛倫鮑威爾是「有實力碰上機運來臨」的好例子，「捍衛戰士：獨行俠」靠湯姆克魯斯拉拔，讓他受到不分男女觀眾的喜愛，「愛愛愛上你」證明女性願意花錢看他的片子，暑假的「龍捲風暴」就會主打男性，要是他再有好的票房表現，就能夠在好萊塢更上層樓。

葛倫鮑威爾被看好是新生代票房天王候選人。（路透資料照片）
葛倫鮑威爾被看好是新生代票房天王候選人。（路透資料照片）

疫情 好萊塢 湯姆克魯斯

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