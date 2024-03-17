「周處」賣破5億人民幣… 阮經天有望搶金雞？陸影評人說話了

粉絲敲碗阮經天要他報名金雞獎。(取材自微博)

由阮經天、王淨主演的電影「周處除三害」，在大陸上映17天，票房已突破5億人民幣，僅次於2018年「比悲傷更悲傷的故事」，成為台灣電影在大陸票房歷史第二高。不少粉絲看好阮經天的演技，紛紛敲碗要他報名金雞獎，電影博主分析「有機會」。

阮經天不久前才在金馬獎上與影帝失之交臂，令粉絲扼腕，因此希望他能在金雞獎一舉拿下影帝，揚眉吐氣。對此，知名電影博主「董小姐聊電影」分析，以該片的品質「有機會」，但仍要看片方是否有報名，一般來說是6月底到7月20日送件報名，單項獎如導演、編劇、表演等，參評人須為中國國籍。

「董小姐聊電影」文中並列舉幾位入圍 及獲獎的台灣影人，例如攝影師李屏賓在2005年憑徐靜蕾執導的陸片「一個陌生女人的來信」，獲得最佳攝影獎，這是台灣影人第一次獲得金雞獎。接著2009年入圍最佳兒童片的「男生賈里新傳」，男主角正是阮經天。

演員金士傑憑路陽執導的「盲人電影院 」入圍第28屆金雞獎最佳男配角，金士傑是首位入圍金雞的台灣男演員，而「周處除三害」的監製李烈早年是演員，憑「逆光飛翔」成為首位入圍金雞獎的台灣女演員。

據悉，阮經天出道已經22年，最早是以偶像劇闖出名號，直到在電影「艋舺」裡飾演冷靜內斂、絕頂聰明的「和尚」，才在28歲拿下金馬影帝殊榮。阮經天也曾與楊冪 合作電視劇「扶搖」，飾演腹黑又深情的「長孫無極」，讓他在大陸獲得高人氣。