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結婚5個月閃離 韓初戀女神被下令「不准在外如廁」

記者陳慧貞／即時報導
明世彬(左)在「再一次初戀」飾演因重大變故而失憶的女主角。圖／緯來戲劇台提供
明世彬(左)在「再一次初戀」飾演因重大變故而失憶的女主角。圖／緯來戲劇台提供

韓女星明世彬出道28年，早期是一代玉女，憑著清純外貌及形象，獲封「國民初戀」，2007年8月與知名律師結婚時，一度還造成轟動，豈料這段婚姻僅維持5個月閃離，今年48歲的她一直很喜歡小孩，近期還在母親的建議下進行凍卵，希望未來還有機會生孩子。

去年，明世彬在韓劇「車貞淑醫生」中飾演搶人老公的壞女人，雖再度獲矚目卻也背負了不少罵名，出門還時常遇到粉絲指責「很氣妳在劇中的樣子」，但她總認為是演技獲肯定，並不在意，而提到在主演作品「再一次初戀」中，遭遇許多被甩巴掌、情傷的橋段，應該會讓大家想起她楚楚可憐的模樣。

「再一次初戀」中，明世彬飾演天才調味師，與富二代男友金承洙原本要步入禮堂，才發現雙方家庭有段恩怨情仇，苦命鴛鴦被迫分手，無奈命運安排2 人再度相遇，女方卻已認不得曾經深愛的男人。明世彬說，接到這部戲邀約時，覺得劇本很有趣，角色有太多轉折，因此她很快就看完劇本，也決定演出劇中悲情角色。

明世彬當年是「清純初戀女神」，經紀人對她保護有加，不讓她在外面上廁所，如今年紀愈來愈大，她也說現在已經很隨興了，儘管出道多年，但歲月沒在她臉上留下痕跡，最近還擔任抗衰老產品代言人，成了名符其實的不老女神，但明世彬透露，雖然外表不老，也知道自己身體的變化，媽媽擔心她未來沒有孩子，還要她先進行凍卵，免得之後沒子女福。

韓劇「再一次初戀」由金承洙（前排左）、明世彬、王嬪娜（後排右）、朴正哲主演。圖／...
韓劇「再一次初戀」由金承洙（前排左）、明世彬、王嬪娜（後排右）、朴正哲主演。圖／緯來戲劇台提供
明世彬(右)、金承洙在「再一次初戀」中有段悲催戀情。圖／緯來戲劇台提供
明世彬(右)、金承洙在「再一次初戀」中有段悲催戀情。圖／緯來戲劇台提供
明世彬有韓國初戀女神之稱。圖／緯來戲劇台提供
明世彬有韓國初戀女神之稱。圖／緯來戲劇台提供

玉女 韓劇

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