韓媒再爆柳俊烈偷吃鐵證 韓韶禧道歉力挽脫粉潮

韓韶禧(左)疑似介入柳俊烈(中)和惠利。圖／摘自news1

韓星韓韶禧和柳俊烈雙雙認愛，兩人的戀情卻難被外界祝福，各種風言風語止不住。韓韶禧面臨脫粉潮，親上火線回覆留言並道歉，而韓媒再次踢爆柳俊烈出軌在先，就是移情別戀無誤。

韓韶禧回覆粉絲留言，表示她是「看新聞得知」柳俊烈去年年初和惠利分手。但這個時間點疑點重重，「STARNEWS」報導，網路論壇上流傳著一篇「YouTuber 的韓韶禧朝聖文」，內容提到有YouTuber曾拍影片討論「柳俊烈，惠利走了之後，來了韓韶禧？」，意有所指暗示韓韶禧去看柳俊烈展覽意圖不明。

該則影片吸引更多網友爆料，指稱柳俊烈「7月份開始出軌，11月才整理感情（分手）」。相關討論早在柳俊烈和韓韶禧同遊夏威夷 前就已發酵，大批網友在新聞爆發後找出這則討論串，留言驚呼原來不是空穴來風。

柳俊烈處理感情遭人詬病，韓韶禧一開始根惠利對嗆更令粉絲失望。鐵粉在她的部落格下留言形象破滅，韓韶禧只能不停道歉，解釋「這次我的態度真的太輕率了，因為被貼上換乘戀愛等各種標籤，才讓我一時衝動做出失禮的行為」，希望力挽狂瀾。

但支持者還是大量脫粉，韓韶禧只能認了「比起我自己，我的形象更多是靠著粉絲構築出來的，我很清楚這一點，所以雖然很傷心，就算有所失去，我還是會虛心接受、記取這次的教訓」。