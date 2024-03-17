零收入啃老本 星光一班男驚人暴瘦 曝女裝模樣

周定緯為音樂劇「搖滾芭比」定裝造型。圖／瘋戲樂工作室提供

自台灣選秀節目「超級星光大道」發跡，「星光一班」周定緯這些年來轉戰舞台劇 表現亮眼，近期他將擔綱演出經典音樂劇「搖滾芭比 」全新中文版，為了扮女裝，他穿網襪、踩高跟鞋，1個月內激瘦6公斤，壓力大到每唱完一首歌就乾嘔，還失眠、做舞台上腦袋空白的惡夢，形容排練的日子期間，猶如「活在十八層地獄裡」。

昔日有「星光四少」封號，周定緯與林宥嘉、 潘裕文、許仁杰等有過一段風光歲月，然而光環褪盡、潮起潮落，幾人各奔東西後，演藝路大不同，周定緯這些年來參演電視劇、轉戰舞台音樂劇，大多時間都在劇團排練、演出，他笑言曾想過演8點檔，但因自認台語實在不夠流利，只能作罷，反而發揮能唱能演能跳功力，在音樂劇發光發熱，他說，最苦是在疫情 期間，當時舞台劇延期、取消演出，他只能在家苦蹲，「就是啃老本，還好我一直住在家裡，沒有房租的壓力，還有飯吃。」

「搖滾芭比」故事描述主角在經歷變性手術失敗又遭遇情感背叛，他懷著復仇心情化身「海德薇格」，在各地巡演時，透過歌曲以自嘲方式向觀眾訴說親身經歷。周定緯主演「海德薇格」，身高181公分，高大壯碩的他為了扮女裝登台，接演後便積極瘦身，但成果不佳，後來求助中醫，靠吃中藥克制食慾，他直言：「過年期間最辛苦，一年就盼一次的炸年糕，竟然不能吃，痛苦到不行」，後來實在忍不住偷吃了兩塊炸年糕，卻也導致嚴重罪惡感。