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微博解禁、馬賽克消失…趙薇6月全面復出？ 網嗨：小燕子終於要回宮

娛樂新聞組／即時報導
趙薇傳出將於今年6月全面復出，網友聽了開心極了。(取材自微博)
趙薇傳出將於今年6月全面復出，網友聽了開心極了。(取材自微博)

大陸知名女星趙薇於2021年8月突被列為「劣跡藝人」，並遭到官方封殺，作品全被下架，演藝事業可說完全停擺。近日有消息稱，趙薇將於今年6月全面復出，粉絲得知後，開心表示，「小燕子終於要回宮了」。

趙薇神隱3年來，一度傳出已移居法國，還有人說她疑似輕生，不過遭到旅遊博主曬照澄清，「好久不見的趙薇，在哈爾濱」。去年，趙薇的哥哥曾發文透露了她的近況，稱「看到妹妹很開心，素顏之下依然很美，更有一些成熟氣質、溫暖的笑容，挺好的」，讓粉絲放心不少。

自今年年初，網上瘋傳趙薇即將復出的消息，目前網站已解封了趙薇在視頻網站上遭打馬賽克的影片，而她的微博亦已解禁可以上線，版面重見「畫皮」、「還珠格格」等代表作字眼，令不少網友相當意外。有消息指出，趙薇正積極聯絡各大單位，秘密籌畫要在6月正式復出。

趙薇的生日3月12日才過去不久，當天，有粉絲在社交平台曬出兩張趙薇的照片，只見趙薇手上拿著一朵粉紅色花遮住嘴巴。不少網友紛紛表達力挺之意，「既然Angelababy可以復出拍雜誌，為什麼趙薇不可以？」還有人說，「本來趙薇就沒事， 復出很正常」、「小燕子終於要回宮了」。

據悉，趙薇的團隊近期常放出她將復出的消息試水溫，還有消息指出，趙薇的團隊已接觸一些時尚雜誌主編，希望能順利登上封面，正式復出。

趙薇 微博 解禁

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