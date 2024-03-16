福原愛突和解江宏傑「真實內幕」曝光：2大關鍵原因

福原愛許久未露臉，清瘦了許多。（美聯社）

江宏傑、福原愛 2021年7月8日宣布正式離婚，結束5年婚姻，隨後2人的官司也如火如荼展開，去年7月27日江宏傑更飛到日本 東京召開國際記者會，淚控前妻未執行判決，大動作提出刑事告訴。如今美東時間15日凌晨1時，雙方律師在東京同一場地共同召開記者會，宣告2人終於達成和解。不過業界人士也分析，福原愛會突然願意出面道歉並和解，一方面是因為逃亡中國，踩到日本法院判決紅線，另一方面其實也和即將到來的巴黎奧運 有關。

江宏傑去年在東京召開記者會時表示，由於福原愛違反雙方約定，在去年7月20日收到日本法院裁判結果，希望福原愛可以盡快執行法院命令，福原愛不但沒有回應，還帶著家人前往中國，因此無法強制執行。

由於福原愛到中國滯留，讓法院一直無法強制執行，江宏傑律師只好採取刑事告訴，向日本警視廳報案處理，讓福原愛面臨遣送危機，最後福原愛發現事態嚴重，緊急向律師求助，基於專業意見的考量之下，決定遵守日本法院判決，雙方才順利和解。

業界人士分析，福原愛此時選擇和解，首先是考量到不要有案底在身，否則連大陸都混不下去，再來是和解時間點選在巴黎奧運前夕，如果成功挺過爭議，事業就有望轉機，或許她會在日本或大陸爭取2024年巴黎奧運球評講解的工作，以專業能力扭轉負面形象。