我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美頭號問題…房價飆推高通膨 11月大選備受影響

最高法院裁定：公職人員「拉黑」批評者 可被起訴

專家之眼╱「周處除三害」為什麼爆紅？

劉新圓／樂齡學習中心兼任講師
由黃精甫執導、阮經天主演的「周處除三害」，自3月1日在中國大陸上映，連續十天創下單日最高票房紀錄。圖／取自電影周處除三害官方微博
由黃精甫執導、阮經天主演的「周處除三害」，自3月1日在中國大陸上映，連續十天創下單日最高票房紀錄。圖／取自電影周處除三害官方微博

媒體報導，號稱台灣影史最惡電影的「周處除三害」，自3月1日在中國大陸上映，連續十天創下單日最高票房紀錄，累積至今已超過17億台幣，是少數登陸成功而大有斬獲的國片。

「周處」去年於台灣上映，票房將近五千萬台幣，討論度並不高，直到從大陸傳來捷報，才掀起熱議，連電影裡阮經天與一眾黑道兄弟吃得津津有味的滷排骨便當也大賣。

為什麼同一部電影在台灣票房普通，在大陸卻爆紅？有影評指出，因為大陸電影未分級，又有嚴格的審查制度，民眾很少機會看到腥羶色的重口味影片。「周處」有很多緊張的追逐，精心設計的打鬥，更不乏血腥殘忍的畫面，頗能滿足觀眾感官刺激。

按理來說，在講究「正三觀」的大陸審批標準下，「周處」這種輔15級的影片，並不易過關。為什麼可以網開一面？從各種報導的蛛絲馬跡研判，或許與主角陳桂林修理所謂「邪教」有關。

「周處」的陳桂林要除掉的三害，是包括自己在內的三大通緝要犯。他殺死排名第二的香港仔之後，循線來到澎湖的一所靈舍，找尋排名第一的林祿和。沒想到給他開釋的「尊者」，就是這位首惡。陳發現了林騙財騙色、草菅人命的真面目，憤而大開殺戒，殲滅了靈舍，再向警方自首，也完成了死後留名的心願。

假如事先不知劇情大綱，聽到片中「尊者」說的智慧金句，也可能跟著陳桂林一起感動。當陳決心加入這個靈修團體，跪在地上接受類似基督教的鞭笞儀式，一起吶喊：「我感謝天地，我感謝父母，我是罪人，我危害人間，我辜負蒼生，我願拋棄一切…...歸於真我。」繼而伏地痛哭，很難不為之動容，甚至一度誤以為這是一部宗教救贖片。

其實，台灣經濟起飛以後，各種靈修團體如雨後春筍般興起。人人都需要靈修，但適合哪種方式，因人而異。有爭議的團體固然存在，但只要不傷天害理、作奸犯科，無論民眾或政府，都有相當大的容忍度，也就很少使用「邪教」一詞。片尾陳桂林槍殺一個個不願離開的信徒，堪稱屠殺的行為，或許大部分台灣觀眾都會覺得太超過了吧？

十幾年前，曾請教大陸幾位公務員，為什麼台灣可以接納法輪功，大陸卻不行？他們紛紛指摘法輪功是邪教，使人誤入歧途。回顧中國歷史，很多民亂與宗教或信仰有關，從東漢的黃巾之亂到清末的太平天國，都是發動信眾叛變。或許由於這些陰影，大陸官方非常忌諱宗教團體。公安部門架設了「中國反邪教網」，近日還剪輯了「周處」片段，「以此警示廣大群眾認清邪教危害，提高識邪辨邪能力，自覺抵制邪教侵害」。

大陸官方把「周處」當成反邪教的宣傳片，而民間則把它當娛樂動作片，可謂各取所需。至於是否達到寓教於樂的效果，則有待研究。無論如何，必須肯定編導黃精甫的功力。黃近年自香港移居台北，搜集了台灣發生過的社會事件，改編成一部觸及生命意義的精彩故事，尤其聯想到周處除三害的古代傳說，更極具創意。不只「暴力美學」，節奏流暢明快，對白簡潔，構圖頗具巧思，以及意想不到的轉折等等，都是使它「好看」的重要元素。近年來，我們政府提倡文創，大力扶植影視產業，偶爾也有人熱心包場，以提高票房，但為什麼「好看」的國片，卻依然難得一見呢？(轉載自聯合報)

香港 通緝

上一則

福原愛快閃致歉 日本網友驚訝瘦超多

延伸閱讀

酒店郵輪頻傳隱藏錄影機事件 專家教你如何發現

酒店郵輪頻傳隱藏錄影機事件 專家教你如何發現
早上喝咖啡提神 專家說不要起床後馬上喝

早上喝咖啡提神 專家說不要起床後馬上喝
拜登反對日本製鐵收購美國鋼鐵 專家：讓勞工和股東淪為輸家的蠢事

拜登反對日本製鐵收購美國鋼鐵 專家：讓勞工和股東淪為輸家的蠢事
接受陸資金拉攏退將 藝人歸亞蕾妹等4人涉共諜案起訴

接受陸資金拉攏退將 藝人歸亞蕾妹等4人涉共諜案起訴

熱門新聞

林雪承認晚年身體出狀況，要積極減肥。（圖／摘自Instagram）

「食神」最強綠葉胖到136公斤 滿頭白髮認身體出狀況

2024-03-11 20:01
這張2014年奧斯卡典禮的明星合照已邁入十周年，頗令人有「物是人非」之感。(X@TheEllenShow)

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

2024-03-10 17:06
「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）被翻出2021年時在地鐵上閱讀沙丘：第一部小說。（取自X）

6年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

2024-03-06 11:56
成龍「快速老化」的模樣震驚不少網友。(取材自微博)

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

2024-03-13 21:33
湯姆克魯斯近日受到情傷。（路透資料照片）

湯姆克魯斯傻眼 求婚後8天被甩 驚人內幕被揭露

2024-03-12 13:44
俞小凡對演戲仍難忘懷已經加盟新的經紀公司要重新復出。記者王聰賢／攝影

瓊瑤劇當家花旦斜槓開餐廳 正式復出想拍戲

2024-03-07 18:59

超人氣

更多 >
凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」

3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」
又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女

又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女
睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命

睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命