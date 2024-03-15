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福原愛快閃致歉 日本網友驚訝瘦超多

中央社東京15日專電
台灣桌球選手江宏傑與前妻、前日本桌球選手福原愛（圖）跨國官司達成和解。福原愛15日現身記者會，表示很抱歉。許多日本網友看到許久未露臉顯得清瘦的福原愛說「感覺臉都變了」。中央社
台灣桌球選手江宏傑與前妻、前日本桌球選手福原愛（圖）跨國官司達成和解。福原愛15日現身記者會，表示很抱歉。許多日本網友看到許久未露臉顯得清瘦的福原愛說「感覺臉都變了」。中央社

台灣桌球選手江宏傑與前妻福原愛的跨國官司達成和解。福原愛今天現身記者會，表示很抱歉，她的個人事件造成各界困擾，她已經與江宏傑達成和解。久未在媒體現身的福原愛看起來瘦了一大圈，許多日本網友說，「感覺臉都變了」。

雙方律師今天下午於日本外國特派員協會召開記者會，福原愛在會前發表簡單聲明隨後離場。

身穿深色西裝外套的福原愛表示，她為這次的個人事件造成各界困擾致歉，她與江宏傑已經達成和解，未來將協力共同照顧家人，希望大眾能予以溫暖支持。

對於久未出現在媒體前的福原愛，網友表示，「可能是因為很久沒看到，感覺變瘦了」，「福原愛的臉變了」、「給人的印象都變了」。

江宏傑去年在東京召開記者會時表示，由於福原愛違反雙方約定，因此對簿公堂，他在去年7月20日收到日本法院裁判結果，希望福原愛可以儘快執行法院命令，但判決結果出爐後，福原愛方面完全沒有回應。

江宏傑的代表律師大淵愛子今天表示，江宏傑在上次記者會後申請強制執行法院命令，但福原愛帶著家人前往中國，因此無法強制執行。

福原愛的代理律師酒井奈緒今天表示，「福原愛可能有她個人的情感因素，但身為她的代理人，我認為她在裁判結果出爐後沒有執行，是不適切的行為。」至於沒有執行命令的原因，她則表示，「我聽說是福原愛諮詢意見的人給了她這個建議。」

福原愛方面隨後提起上訴，但在去年12月被駁回。福原愛又向最高法院提出特別抗告，江宏傑則提出刑事訴訟。

由於事件耗時太久，雙方因此尋求和解，經過反覆討論後達成協議，決定未來將協力共同照顧家人。至於福原愛未來有多少時間可以和家人共度，律師表示沒辦法具體回答。

大淵愛子會後對中央社記者表示，這次訴訟的困難點在於福原愛曾一度把家人帶往中國，使得雙方難以協商。

另一名江宏傑的代表律師徐崧博則指出，由於雙方都是名人，引發各界關注，雙方律師很認真的處理此官司，所幸最終得以圓滿解決。

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