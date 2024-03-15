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求婚被分手 湯姆克魯斯竟傳看上「捍衛戰士」裡的她

記者蘇詠智／即時報導
莫妮卡巴巴洛因為在「捍衛戰士：獨行俠」扮演女飛官而知名度大增。圖／摘自IMDb
莫妮卡巴巴洛因為在「捍衛戰士：獨行俠」扮演女飛官而知名度大增。圖／摘自IMDb

紅遍好萊塢30年的湯姆克魯斯，感情生活始終受到外界高度關心，最近他才被傳因為太快向俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃求婚，她雖然當下答應，後來愈想愈覺得不對，在8天後提出分手，使得湯姆克魯斯再一次遭到情變、心碎的滋味。可是阿湯畢竟是超級巨星、條件出眾，就算艾西娜不想跟他在一起，也不表示他會缺乏新的對象。根據八卦刊物「In Touch」的報導，阿湯其實在拍「捍衛戰士：獨行俠」時，就覺得扮演女飛官「鳳凰」的莫妮卡巴巴洛十分美麗，不排斥和她從合作夥伴變成感情上的另一半。

「In Touch」引述不具名消息來源的說法，湯姆克魯斯對莫妮卡巴巴洛青眼有加，早就暗中幫助她爭取到在「甜茶」提摩西夏勒梅主演的巴布狄倫傳記新片中飾演巴布的舊情人瓊拜雅，阿湯對於在年輕男女演員的從影生涯中擔任「導師」的角色、幫助他們成功，感到很滿足，然而對於莫妮卡也不純粹是伯樂發掘千里馬的心態，若是彼此之間能夠發展成為戀人，他也不會反對，就連他身旁的人員都認為他倆會是很相配的一對。

因此目前就看莫妮卡對於湯姆克魯斯這位戲裡的師父、戲外的伯樂有怎麼樣的想法，「In Touch」說她當然受寵若驚，可是她希望先證明自己有拿下好角色的實力，感覺上似乎不是那麼急著跟阿湯約會，外界也只能拭目以待。

湯姆克魯斯才被分手沒多久，已傳又有新的可能對象。（路透資料照片）
湯姆克魯斯才被分手沒多久，已傳又有新的可能對象。（路透資料照片）
莫妮卡巴巴洛外型突出，星運正在上揚。（路透資料照片）
莫妮卡巴巴洛外型突出，星運正在上揚。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 俄羅斯 好萊塢

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