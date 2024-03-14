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「X戰警」女星爆哭證實得乳癌「兒子讓我撐下去」

記者陳建嘉／即時報導
奧莉薇亞穆恩(左)證實罹患乳癌。圖／摘自IG
奧莉薇亞穆恩(左)證實罹患乳癌。圖／摘自IG

43歲奧莉薇亞穆恩曾主演「X戰警：天啟」、「終極戰士：掠奪者」等賣座電影，以性感形象走紅，日前還出席奧斯卡慶功派對，看起來精神奕奕，但她13日突然自爆先前罹患乳癌，還在10個月內進行4次手術切除乳房，感謝男友、兒子陪她度過這段期間的低潮與難關，也證實曾經痛哭過2次，「希望這個過程可以帶給更多人鼓勵」。

奧莉薇亞表示透露去年2月與妹妹做了遺傳性乳癌基因（BRCA）檢測，兩人結果都呈現陰性，隨後她也做了乳房X光檢查，同樣呈現陰性，卻在2個月後罹患乳癌。她提到醫生為了以防萬一，有為她做風險評估，結果高達37%，隨後立刻做了核磁共振等深入檢查，證實她的兩邊乳房都患有管狀B型乳癌，「是一種侵襲性、快速轉移的癌症」。

奧莉薇亞趕緊進行雙乳房切除手術，過去10個月內做了4次手術，不過她強調自己很幸運，因為及早發現才有良善治療，也感謝醫生、家人與男友約翰莫蘭尼始終陪伴度過難關，更感謝寶貝兒子為她帶來繼續撐下去的力量，「我手術完在床頭第一眼看到的就是寶貝兒子的照片」，男友並留言祝福奧莉薇亞積極抗癌，總算度過難關，留言區包括奧斯卡影后潔西卡雀斯坦、德國名模海蒂克隆等眾多好友都有留言祝賀。

奧莉薇亞穆恩曾在「X戰警：天啟」飾演大反派之一「靈蝶」。圖／摘自IG
奧莉薇亞穆恩曾在「X戰警：天啟」飾演大反派之一「靈蝶」。圖／摘自IG
奧莉薇亞穆恩證實罹患乳癌。圖／摘自IG
奧莉薇亞穆恩證實罹患乳癌。圖／摘自IG

奧斯卡 檢測 癌症

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