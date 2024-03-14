珍妮佛洛佩茲回來了 新片劉思慕驚喜出演

珍妮佛洛佩茲主演Netflix全新電影「異星戰境」。圖／Netflix提供

珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）主演的Netflix 全新電影「異星戰境」，今（14）日釋出正式前導預告與海報，她飾演一位傑出、才華洋溢但憤世嫉俗的數據分析師，對於人工智慧有著深切的不信任感。同片演員還有「尚氣」劉思慕 。

正式前導預告中，珍妮佛洛佩茲飾演的Atlas Shepherd醒來發現一切都亂了套，「有人在嗎」？是她唯一說的話，也祈禱著有人能夠回應她。在未來的世界裡，AI機器人世界運轉的主軸，不過計劃永遠趕不上變化，飛船故障即將墜毀，系統大喊著「Mayday」，Atlas在電光石火間必須找到生存方法，唯有「啟動推進器」才能安全落地。不過，落地之後，映入Atlas的眼簾是一片荒蕪，且無人回應，考驗才隨之開始。

電影由布萊德派頓 (Brad Peyton)執導，其他主演包含劉思慕 (Simu Liu)、斯特林·K·布朗 (Sterling K. Brown)、Gregory James Cohan、Abraham Popoola、蓮娜斐瑞拉 (Lana Parrilla) 與馬克史壯 (Mark Strong)。「異星戰境」將於5月24日於Netflix全球上線。