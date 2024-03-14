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劉思慕狠甩穩定女友？異國之旅竟對「她」一見鍾情

記者陳建嘉／即時報導
劉思慕與台裔女友Alison Hsu交往穩定。圖／摘自IG
劉思慕與台裔女友Alison Hsu交往穩定。圖／摘自IG

馬克華柏格、劉思慕主演勵志電影「極限長征」即將上映，劇組特別注重狗演員的挑選，不僅從品種、年紀到性格都有所要求，甚至得為了還原賽事中的艱苦環境進行特訓，簡直比挑選真人演員更加困難！「尚氣」劉思慕（Simu Liu）在拍戲過程中，也對片場一隻來自收容所的臨演狗狗「喬帕」一見鍾情，決定將牠領養回美國，就彷彿電影中的情節真實上演！

劉思慕戲外與台裔女友Alison Hsu穩定交往，2年前還回台灣見女友父母，這次在片中飾演越野運動員之一，在多明尼加共和國拍攝本片時，對其中一隻來自收容所的臨演狗狗「喬帕」一見鍾情，決定拜託收容機構讓他領養，他回憶起當時表示：「有時候就會一下子建立起這種特殊的連結，從那一刻起，我就沒打算要把牠還回去了！」

不過，將喬帕帶回家的過程相當不容易，不僅被拒絕登機、在機場迷路，還因為空調問題不得不更換班機。而在歷經千辛萬苦之後，才終於順利迎接牠回家。不過劉思慕一點也不喊苦，更開心直呼：「我一點都不會後悔，我太愛這個女孩了，我想讓牠成為好萊塢最受寵的小公主！」而這段宛若電影情節般的相遇過程，也令人感到十分不可思議！

電影改編自真實事件，因此對狗演員的挑選十分嚴謹，不但要與原型的品種、年紀相同，就連性格都力求相似；而且為了高度還原亞瑟的經歷，更希望狗演員能傳遞出多種情緒，並為片中賽事所經歷的艱苦環境進行特殊訓練，導演賽門西倫瓊斯（Simon Cellan Jones）分享：「亞瑟經歷過苦難，牠是被遺棄的，並一直在尋找家、家人與人生。牠需要有擔心、憤怒這樣的情感與人性。」

經過劇組努力不懈的尋找，終於找到名為「優凱」的狗演員，並替牠進行游泳與泥地的特殊訓練，精彩表演也讓劉思慕佩服不已：「優凱是真正的電影明星，牠飾演的亞瑟歷經重重考驗，而所有的特技都是牠自己完成，完全不是動畫特效，超殺的啦！」此外，在電影開拍前，本尊亞瑟便不幸罹癌過世，因此當牠的主人、也是本片的原型人物「麥可雷德諾」與優凱初次相見時，優凱與亞瑟極為相似的外貌與氛圍，讓他忍不住落淚表示：「我彷彿看見了亞瑟的雙胞胎，一開始時我嚇到了，但當我們展開訓練時，我感覺自己就像再一次和亞瑟說到話。」電影將於15日上映。

劉思慕在拍攝「極限長征」時，將臨演狗狗「喬帕」領養回美國。圖／采昌提供
劉思慕在拍攝「極限長征」時，將臨演狗狗「喬帕」領養回美國。圖／采昌提供

劉思慕 尚氣 好萊塢

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