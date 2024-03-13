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全球最紅雙胞胎姊妹 AMIAYA頂粉紅髮色勇闖四大時裝周

記者杜沛學／台北即時報導
日本雙胞胎姊妹AMIAYA頂著鮮明的粉紅短髮，被視為「時尚典範」。（圖／Bella儂儂提供）
日本雙胞胎姊妹AMIAYA頂著鮮明的粉紅短髮，被視為「時尚典範」。（圖／Bella儂儂提供）

來自日本的雙胞胎AMIAYA（鈴木姐妹），頂著鮮明的粉紅短髮，被許多人視為「時尚典範」，更被「富比士」盛讚為「文化企業家」。接受「Bella儂儂」雜誌專訪時，提到在日本人心中的「前衛」形象，AMI和AYA坦言：「華而不實的印象可能會過於個性化而不被接受。」

儘管如此，兩人依舊自由地表達自己，不受現有的界限和框架束縛住，「我們很直觀地認同『粉紅色』，它是我們最喜歡的顏色，也是我們永恆的主題色。」AMIAYA深信，「美麗」不侷限一種形式，更不會只有一種樣貌，「重要的是，創造一種前所未有的女性形象、多樣性的美，以及新的價值觀」。

提到時尚概念的起源，AMIAYA出生日本靜岡縣濱松市，AMI是妹妹、AYA是姊姊。小學三年級時，因為父母開了一間小型的訂製服精品店，讓她們對服裝和化妝漸漸產生興趣，奠定兩人日後走向時尚圈的關鍵。17歲那年，她們開始以「雙胞胎」的兩人形式出現在公眾面前、登上時尚雜誌，更從東京街頭，到紐約、米蘭、巴黎時裝週，在國際的地位舉足輕重。

AMIAYA也創立服飾品牌，更推出音樂作品。2019年，AMIAYA在由全球2,500名時尚界人士評選的「The Fashion Awards 2019」中，成為第一位入選「NEW WAVE/Digital Influencer」類別（活躍於世界各地的百位年輕人才）的日本人。隨後登上日本版「富比士（Forbes）」雜誌封面，入選30位「文化企業家」（Cultural Entrepreneurs），肯定AMIAYA在文化領域上卓越的成就。

一路走來，並非全然順利。AMIAYA透露，如果心情感到低潮時，就會回老家看看家人，讓身心得到休息，也會去旅行，欣賞不同的風景，擠出時間來吸收資訊、獲取靈感。

雖是雙胞胎，但兩人個性迥異，活潑的妹妹AMI是直覺型，有責任感、良好的自我意識，樂於在社群平台上分享婚後和另一半的生活；沉穩的姊姊AYA是深思熟慮型，懂得相信自己的決定與信念。但兩人聚在一起，卻能創造獨特的畫面和諧感。

AMIAYA姊妹曾登上日本版「富比士」雜誌封面，入選30位「文化企業家」。（圖／...
AMIAYA姊妹曾登上日本版「富比士」雜誌封面，入選30位「文化企業家」。（圖／Bella儂儂提供）
AMIAYA姊妹直觀地認同「粉紅色」，是永恆的主題色。（圖／Bella儂儂提供）
AMIAYA姊妹直觀地認同「粉紅色」，是永恆的主題色。（圖／Bella儂儂提供）
AMIAYA姊妹雖是雙胞胎，但個性迥異。（圖／Bella儂儂提供）
AMIAYA姊妹雖是雙胞胎，但個性迥異。（圖／Bella儂儂提供）

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