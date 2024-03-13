岑永康遭瞎傳烏龍死訊 開玩笑記得找「他」求證

唐從聖(前排右起)、呂紹齊、小冬瓜郭憲鴻(後排右起)、岑永康、洪都拉斯、編導謝念祖、康茵茵出席「瘋狂電視台」記者會。圖／全民大劇團提供

全民大劇團創團作品「瘋狂電視台」，至今已演出153場，14年間以喜劇方式呈現電視生態圈的種種不易，受到許多觀眾好評不斷，但本是熱賣作品，如今卻即將進行最後封箱巡演，今(13日)卻找來了「冬瓜行旅」的社長小冬瓜郭憲鴻，為「電視」舉辦「生前告別式」，眾演員也向「電視」獻上鮮花，岑永康先前曾遭瞎傳死訊，也首度露面回應。

舞台劇 「瘋狂電視台」以瘋狂又荒謬的喜劇風格著稱，打破劇場最快加演百場的喜劇作品，編導謝念祖透露，2009年創作「瘋狂電視台」原是想透過「電視台只剩下2名員工，卻要維持24小時電視節目運轉」的荒謬情節，呈現電視生態的種種不易，但演出14年，隨著大眾娛樂的改變，當年劇團覺得不太可能發生的設定，如今似乎愈來愈趨於寫實，原以為的荒謬設定可能不存在了，於是決定快刀斬亂麻，宣布將於今年做最後巡演。