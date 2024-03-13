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岑永康遭瞎傳烏龍死訊 開玩笑記得找「他」求證

記者陳慧貞／即時報導
唐從聖(前排右起)、呂紹齊、小冬瓜郭憲鴻(後排右起)、岑永康、洪都拉斯、編導謝念祖、康茵茵出席「瘋狂電視台」記者會。圖／全民大劇團提供
唐從聖(前排右起)、呂紹齊、小冬瓜郭憲鴻(後排右起)、岑永康、洪都拉斯、編導謝念祖、康茵茵出席「瘋狂電視台」記者會。圖／全民大劇團提供

全民大劇團創團作品「瘋狂電視台」，至今已演出153場，14年間以喜劇方式呈現電視生態圈的種種不易，受到許多觀眾好評不斷，但本是熱賣作品，如今卻即將進行最後封箱巡演，今(13日)卻找來了「冬瓜行旅」的社長小冬瓜郭憲鴻，為「電視」舉辦「生前告別式」，眾演員也向「電視」獻上鮮花，岑永康先前曾遭瞎傳死訊，也首度露面回應。

台劇「瘋狂電視台」以瘋狂又荒謬的喜劇風格著稱，打破劇場最快加演百場的喜劇作品，編導謝念祖透露，2009年創作「瘋狂電視台」原是想透過「電視台只剩下2名員工，卻要維持24小時電視節目運轉」的荒謬情節，呈現電視生態的種種不易，但演出14年，隨著大眾娛樂的改變，當年劇團覺得不太可能發生的設定，如今似乎愈來愈趨於寫實，原以為的荒謬設定可能不存在了，於是決定快刀斬亂麻，宣布將於今年做最後巡演。

「瘋狂電視台」演員唐從聖、康茵茵、洪都拉斯、岑永康、呂紹齊出席「告別式」，其中岑永康便提到之前被傳烏龍死訊的事，他坦言相當無奈，但若要對假新聞提告，「花時間又花錢」，不少藝人都被傳過，都只能氣一氣摸摸鼻子就算了，一旁洪都拉斯對此網路亂象，也覺得非常困擾，氣到直呼：「這樣都不用負責任嗎？」，岑永康只好開玩笑，若再有人傳烏龍死訊，歡迎大家找「冬瓜行旅」的老闆小冬瓜求證，說自己的身後事就交給他們了。

舞台劇「瘋狂電視台」將進行最後封箱巡演。圖／全民大劇團提供
舞台劇「瘋狂電視台」將進行最後封箱巡演。圖／全民大劇團提供
岑永康演出舞台劇「瘋狂電視台」。圖／全民大劇團提供
岑永康演出舞台劇「瘋狂電視台」。圖／全民大劇團提供

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