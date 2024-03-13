我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普遭控推翻喬州選舉結果 3項起訴罪名獲法官撤銷

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

裸身奧斯卡典禮 約翰希南受邀領天價成人直播網站脫衣

記者陳建嘉／即時報導
約翰希南在奧斯卡頒獎典禮近乎全裸登場，據傳已被成人直播網站開天價，詢問表演脫衣秀。(路透)
約翰希南在奧斯卡頒獎典禮近乎全裸登場，據傳已被成人直播網站開天價，詢問表演脫衣秀。(路透)

硬漢男星約翰希南（John Cena）日前出席奧斯卡頒獎典禮，因為近乎全裸頒發最佳服裝設計獎，在網路上引發熱烈話題，沒想到竟被知名成人直播網站「CamSoda」相中，副執行長帕克更主動寄信到他的經紀公司，詢問是否能表演1小時的脫衣秀，價碼還高達50萬美金。

根據英媒「鏡報」指出，帕克一直都是約翰的粉絲，也看準他擅長製造話題，據傳已寄出電子郵件，開出天價，讓他進行1小時的裸體直播，「你是一個好演員，也是一個傑出的摔角手，經過前一晚的奧斯卡獎典禮後，很明顯你的身材依舊保持很好」，雖然約翰尚未回應，但外界普遍認為約翰還有許多演藝工作要忙，一定不會接下。

典禮主持人吉米金莫隔天在自己節目「吉米金莫秀」再度提及此事，並說這段落雖然短短幾分鐘，但事先需要積極討論，他也與約翰多次開會討論，雖然約翰其實有穿安全褲，不過吉米幽默表示，兩人光是討論得獎名單的信件大小，就已經協調多次，「可不能讓他露出私密部位」。

巨石強森擔任該節目嘉賓，他與約翰希南早是多年好友，也在摔角擂台上多次對決，吉米還突然問他，「這次怎沒跟約翰對打？」巨石強森則幽默回應：「我要等到他真正全裸，才願意跟他打。」笑翻全場。

約翰希南(右)在奧斯卡頒獎典禮上近乎全裸頒獎，主持人吉米金莫證實兩人為了該橋段開...
約翰希南(右)在奧斯卡頒獎典禮上近乎全裸頒獎，主持人吉米金莫證實兩人為了該橋段開會多次，就是怕約翰走光。(歐新社)
約翰希南(右)在奧斯卡頒獎典禮上近乎全裸頒獎，主持人吉米金莫證實兩人為了該橋段開...
約翰希南(右)在奧斯卡頒獎典禮上近乎全裸頒獎，主持人吉米金莫證實兩人為了該橋段開會多次，就是怕約翰走光。(路透)

奧斯卡獎 巨石強森

上一則

趙又廷高圓圓又冒粉紅泡泡 陪女兒不忘做某件事

延伸閱讀

奧斯卡最佳國際影片導演獲獎感言 挨轟「利用奧斯威辛批判以色列」

奧斯卡最佳國際影片導演獲獎感言 挨轟「利用奧斯威辛批判以色列」
奧斯卡／約翰希南全裸？幕後花絮曝光…有穿安全褲啦

奧斯卡／約翰希南全裸？幕後花絮曝光…有穿安全褲啦
奧斯卡／裸男重現典禮舞台 約翰希南只遮重點

奧斯卡／裸男重現典禮舞台 約翰希南只遮重點
奧斯卡／約翰希南全裸上台 「可憐的東西」奪最佳服裝設計獎

奧斯卡／約翰希南全裸上台 「可憐的東西」奪最佳服裝設計獎

熱門新聞

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）被翻出2021年時在地鐵上閱讀沙丘：第一部小說。（取自X）

6年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

2024-03-06 11:56
林雪承認晚年身體出狀況，要積極減肥。（圖／摘自Instagram）

「食神」最強綠葉胖到136公斤 滿頭白髮認身體出狀況

2024-03-11 20:01
大S(右)和具俊曄日前牽手一起離開小S公公靈堂。聯合報資料照片

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

2024-03-07 10:15
這張2014年奧斯卡典禮的明星合照已邁入十周年，頗令人有「物是人非」之感。(X@TheEllenShow)

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

2024-03-10 17:06
章小蕙現身巴黎時裝周。(取材自小紅書)

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

2024-03-06 07:00
俞小凡對演戲仍難忘懷已經加盟新的經紀公司要重新復出。記者王聰賢／攝影

瓊瑤劇當家花旦斜槓開餐廳 正式復出想拍戲

2024-03-07 18:59

超人氣

更多 >
南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元
南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...
影／華人撿野生哈士奇回家養 兩個月逃家至少10次

影／華人撿野生哈士奇回家養 兩個月逃家至少10次
美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光
影／香港武打巨星被捕獲 坐著輪椅遇斷腿乞丐給大鈔

影／香港武打巨星被捕獲 坐著輪椅遇斷腿乞丐給大鈔