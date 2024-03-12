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遭夏克立喊提告 郎祖筠「有看我害怕嗎」曝黃嘉千現況

記者陳慧貞／即時報導
郎祖筠出席春河劇團「把我娶回家」記者會。記者李政龍／攝影
郎祖筠出席春河劇團「把我娶回家」記者會。記者李政龍／攝影

黃嘉千、夏克立2022年宣布結束16年異國婚，雙方撕破臉對簿公堂，先前黃嘉千指控遭夏克立家暴，男方立即出面大動作開記者會駁斥，並揚言對爆料相關人等提告，包括黃嘉千好友郎祖筠，郎祖筠今(12日)被問此事，她正色道：「有看到我害怕嗎？我又沒有說什麼，也沒做錯什麼事」，表示自己不是當事人，且目前進行司法程序，實在不方便多說。

郎祖筠出席春河劇團新戲「把我娶回家」發表會，請來首度演出舞台劇的法比歐，加上郭子乾，3人大跳採茶舞。說起好友黃嘉千，又提到夏克立提告一事，郎祖筠表示，到目前為止尚未接到任何提告信函，自認先前發言並無不妥，「我並沒有幫誰講話，關我什麼事情，但你們就很愛問我，而且我其實也沒說什麼，因為我又不能違背法官。」

影片來源：噓！星聞

自爆出婚變後，黃嘉千基於官司進行無法對外多說，除了舞台劇演出，一律三緘其口，昔日的老闆王偉忠也說她說話變得相當謹慎，郎祖筠透露，和黃嘉千多年好友，一直都有密切聯繫，演出舞台劇「明星養老院」時，排練時會看到對方拿著劇本傻笑，工作人員喊人，還一臉恍神，使得在場的洪都拉斯還笑：「古有范仲淹，今有黃嘉千『犯眾怒』！」，郎祖筠說：「所以有好一段時間，我們都叫嘉千『犯眾怒』。」，還有一次，黃嘉千問她：「笨和蠢有什麼差別？」，郎祖筠還累了一番唇舌解釋，最後黃嘉千得到結論，說自己是「蠢蛋」。

郭子乾(右起)、郎祖筠、法比歐跳採茶舞。記者李政龍／攝影
郭子乾(右起)、郎祖筠、法比歐跳採茶舞。記者李政龍／攝影

黃嘉千 台劇 養老院

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