All by Myself知名主唱艾瑞克卡門辭世 享壽74歲

美國知名男歌手艾瑞克卡門（Eric Carmen）活躍於1970至80年代，以一首All by Myself紅極一時。他的妻子艾米今天表示，他已於上週末在睡夢中過世，享壽74歲。

艾米（Amy Carmen）今天在丈夫的官網寫下：「我們懷著巨大的悲傷宣布，艾瑞克卡門離世的心碎消息。就在週末，可愛、充滿愛心、才華洋溢的艾瑞克在睡夢中離開了。他很高興了解到，這幾十年來，他的音樂感動了許多人，並將成為他永恆的遺產。」

影片來源：youtube/Eric Carmen

貼文並未透露艾瑞克卡門逝世原因。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，艾瑞克卡門生於俄亥俄州 克里夫蘭，1970年擔任搖滾樂團「覆盆子」（Raspberries）主唱，他整齊的髮型、速配的西裝，似乎參考披頭四（The Beatles）以及其他在美國爆紅的英國流行樂團風格。

他在個人官網自傳中透露，1970年，他們因為與眾不同而大受歡迎，當時前衛搖滾很流行，調頻廣播電台非常喜歡，但他卻很討厭。他喜歡的是披頭四、何許人樂團（The Who）、滾石樂團（The Rolling Stones）等，「我喜歡自己會創作的樂團！」

艾瑞克卡門樂團的熱門歌曲作品包括I Wanna Be with You，以及從女性視角出發的Go All the Way。但沒多久，樂團內部就出現裂痕。

「樂評喜歡我們，女孩也喜歡我們，但她們會買專輯的18歲兄弟卻說『不』」。我們因此沮喪崩潰。」

覆盆子1975年解散，艾瑞克卡門單飛，推出All by Myself等熱門抒情歌曲，這首歌後來經加拿大女歌手席琳狄翁（Celine Dion）翻唱後更受歡迎。艾瑞克卡門為賣座電影「熱舞17」（Dirty Dancing）創作的插曲Hungry Eyes，也受到樂迷的喜愛。

影片來源：youtube/Eric Carmen

艾瑞克卡門另一首令人懷念的熱門歌曲是替電影原聲帶創作的作品。他與人合寫讚頌青春和搖滾樂的電影「渾身是勁」（Footloose）主題曲「宛若天堂」（Almost Paradise），由邁克雷諾（Mike Reno）和安威爾森（Ann Wilson）演唱。

艾瑞克卡門還因這首歌曲入圍葛萊美 獎。

他的作品All by Myself、Make Me Lose Control和Hungry Eyes都曾躋身告示牌百大單曲榜（Billboard’s Hot 100）前10名，每首都上榜超過4個月。總計，艾瑞克卡門有13首歌都曾在告示牌百大單曲榜上占有一席之地。