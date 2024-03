All by Myself知名主唱艾瑞克卡門辭世 享壽74歲

美國知名男歌手艾瑞克卡門(Eric Carmen)活躍於1970至80年代,以一首All by Myself紅極一時。他的妻子艾米今天表示,他已於上週末在睡夢中過世,享壽74歲。

艾米(Amy Carmen)今天在丈夫的官網寫下:「我們懷著巨大的悲傷宣布,艾瑞克卡門離世的心碎消息。就在週末,可愛、充滿愛心、才華洋溢的艾瑞克在睡夢中離開了。他很高興了解到,這幾十年來,他的音樂感動了許多人,並將成為他永恆的遺產。」

影片來源:youtube/Eric Carmen

貼文並未透露艾瑞克卡門逝世原因。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,艾瑞克卡門生於俄亥俄州 克里夫蘭,1970年擔任搖滾樂團「覆盆子」(Raspberries)主唱,他整齊的髮型、速配的西裝,似乎參考披頭四(The Beatles)以及其他在美國爆紅的英國流行樂團風格。

他在個人官網自傳中透露,1970年,他們因為與眾不同而大受歡迎,當時前衛搖滾很流行,調頻廣播電台非常喜歡,但他卻很討厭。他喜歡的是披頭四、何許人樂團(The Who)、滾石樂團(The Rolling Stones)等,「我喜歡自己會創作的樂團!」

艾瑞克卡門樂團的熱門歌曲作品包括I Wanna Be with You,以及從女性視角出發的Go All the Way。但沒多久,樂團內部就出現裂痕。

「樂評喜歡我們,女孩也喜歡我們,但她們會買專輯的18歲兄弟卻說『不』」。我們因此沮喪崩潰。」

覆盆子1975年解散,艾瑞克卡門單飛,推出All by Myself等熱門抒情歌曲,這首歌後來經加拿大女歌手席琳狄翁(Celine Dion)翻唱後更受歡迎。艾瑞克卡門為賣座電影「熱舞17」(Dirty Dancing)創作的插曲Hungry Eyes,也受到樂迷的喜愛。

影片來源:youtube/Eric Carmen

艾瑞克卡門另一首令人懷念的熱門歌曲是替電影原聲帶創作的作品。他與人合寫讚頌青春和搖滾樂的電影「渾身是勁」(Footloose)主題曲「宛若天堂」(Almost Paradise),由邁克雷諾(Mike Reno)和安威爾森(Ann Wilson)演唱。

艾瑞克卡門還因這首歌曲入圍葛萊美 獎。

他的作品All by Myself、Make Me Lose Control和Hungry Eyes都曾躋身告示牌百大單曲榜(Billboard’s Hot 100)前10名,每首都上榜超過4個月。總計,艾瑞克卡門有13首歌都曾在告示牌百大單曲榜上占有一席之地。