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湯姆克魯斯傻眼 求婚後8天被甩 驚人內幕被揭露

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯近日受到情傷。（路透資料照片）
湯姆克魯斯近日受到情傷。（路透資料照片）

影壇天王巨星湯姆克魯斯被傳遭到熱戀幾個月的女友艾西娜卡洛娃主動求分手，原本一心以為找到真命天女的他，心情再度掉到谷底，卻還是強打精神繼續拍「不可能的任務8」，但八卦刊物已經等不及，在封面上打出「很難約到會的湯姆克魯斯 又被甩了！」

專門報導明星與名流八卦的「Star」雜誌，最新一期的封面簡直讓湯姆克魯斯顏面盡失，不但斗大字體打上他又被甩了，還透露他向艾西娜卡洛娃求婚後8天就被她主動分手，當時他已經在計畫要舉辦千萬美元的婚禮，艾西娜本來在他求婚時還答應了，卻愈想愈覺得不對勁、認為進展太快，因此態度180度轉變，不只不想嫁給他，還表示想分手，湯姆克魯斯再一次嘗到情傷。根據該刊物報導，湯姆克魯斯連艾西娜的孩子們都已經見過了，現在他最後悔的只有一件事：沒有要艾西娜簽保密條款。

大牌巨星要求旁人簽保密條款，通常都是在保障個人隱私不外洩，而阿湯本來也不例外，不過艾西娜才從前一段婚姻裡拿到大筆贍養費，錢多到可以花上大半輩子，所以才覺得自己不用簽保密條款，愛昏頭的阿湯那時也沒有強迫她，現在可後悔了，因為艾西娜隨時都可以把他們交往的細節透露給外界，阿湯私下的真面貌有可能因此大公開，讓他陷入慌亂的模式，這陣子心情真的非常不好。

最新八卦雜誌以大標題點明湯姆克魯斯又被人拋棄。圖／摘自Star
最新八卦雜誌以大標題點明湯姆克魯斯又被人拋棄。圖／摘自Star
艾西娜卡洛娃幾經思考，還是不想太快嫁給影壇巨星。圖／摘自IG
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湯姆克魯斯

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