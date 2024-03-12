湯姆克魯斯傻眼 求婚後8天被甩 驚人內幕被揭露

湯姆克魯斯近日受到情傷。（路透資料照片）

影壇天王巨星湯姆克魯斯 被傳遭到熱戀幾個月的女友艾西娜卡洛娃主動求分手，原本一心以為找到真命天女的他，心情再度掉到谷底，卻還是強打精神繼續拍「不可能的任務8」，但八卦刊物已經等不及，在封面上打出「很難約到會的湯姆克魯斯 又被甩了！」

專門報導明星與名流八卦的「Star」雜誌，最新一期的封面簡直讓湯姆克魯斯顏面盡失，不但斗大字體打上他又被甩了，還透露他向艾西娜卡洛娃求婚後8天就被她主動分手，當時他已經在計畫要舉辦千萬美元的婚禮，艾西娜本來在他求婚時還答應了，卻愈想愈覺得不對勁、認為進展太快，因此態度180度轉變，不只不想嫁給他，還表示想分手，湯姆克魯斯再一次嘗到情傷。根據該刊物報導，湯姆克魯斯連艾西娜的孩子們都已經見過了，現在他最後悔的只有一件事：沒有要艾西娜簽保密條款。