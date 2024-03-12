影帝影后的下一部？席尼墨菲自認太老不接007
新科奧斯卡影帝席尼墨菲、影后艾瑪史東，目前正是各方關注焦點，大家都好奇他們接下來有何新作？其實兩人都有和昔日夥伴完成新電影，頗值得觀眾期待。
席尼墨菲的外型與氣質都很特殊，過去較少扮演英雄主角的機會，不過近日媒體開始炒作他接任下一代007的話題，就連他的愛爾蘭同鄉前輩，也是第5代龐德的皮爾斯布洛斯南都大讚他是不錯的人選。對此他則謹慎表示，從來沒聽過這個風聲，也自我否決：「我好像有點太老了，時機已過。」
不過對於他的成名作「28天毀滅倒數」將再拍新續集，他卻公開表示：「我有空。」就看劇組要不要安排他回歸。而他也已經和一起演出「奧本海默」的麥特戴蒙合作了新片「像這樣的小事」，麥特擔任製片之一，他是主要演員，片中另一位重量級演員艾蜜莉華森因此片獲得今年柏林影展最佳配角獎。
至於艾瑪史東，和「可憐的東西」導演尤格藍西莫合作兩部長片都入圍奧斯卡，甚至還抱回第2座影后大獎，因而彼此繼續攜手，新片「Kinds of Kindness」已秘密殺青，接下來可能一起合作韓片「拯救綠色星球！」重拍版，此外她也還有機會再主演迪士尼「時尚惡女：庫伊拉」的續集。
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