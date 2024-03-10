我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

女星騷擾「最帥索隆」後失控脫序 驚傳意識不清送醫

記者李姿瑩／即時報導
真木陽子伴侶公開她的病床照。圖／摘自IG
真木陽子伴侶公開她的病床照。圖／摘自IG

日本女星真木陽子近日言行屢屢脫序，她先是在節目上對新田真劍佑大膽示愛，又在直播中情緒失控暴打玩偶。現在她自己發文表示收到死亡威脅，同時已經意識不清住院。

41歲的真木陽子日前被諧星岩橋良昌指控，說她與Hey! Say! JUMP的中島裕翔用空氣槍攻擊他，要求真木陽子公開道歉。真木陽子在Ig直播時，疑似看到這些敏感問題，當場情緒失控摔打手上玩偶，咆哮道：「該看的不看，大家都只想看不該看的。」

事後諧星「好萊塢雜魚師匠」拍影片模仿真木陽子失控狼狽的模樣，讓她成為網友笑柄。但相關影片目前已被設定為不公開，「好萊塢雜魚師匠」經紀公司也發出道歉聲明。

真木陽子明顯身心出狀況，在IG發全黑圖自爆被警察約談，她向粉絲報告「跟警察談完了，我想說我要死了」、「我被一個素未謀面的諧星，用從沒見過的空氣槍打中了」。因為惡搞模仿影片被網路瘋傳，她看到評論留言就崩潰，食不下嚥頻頻作嘔，自嘲「大概沒多久就要死了」。

她文中透露自己收到多起死亡威脅，自己也厭食又厭世，自怨自艾情勒網友：「我究竟是犯了什麼大罪要過著打點滴的生活？如果又有負面留言，我就拔掉點滴。」

隔日一名自稱是真木陽子伴侶的人代她發文，公開她躺在病床上的虛弱病況，表示「她還沒有恢復意識，所以由我來通知大家」。目前這些發文和直播內容都已遭刪除，粉絲擔心真木陽子的身心狀況，希望經紀公司或親友協助她，避免發生憾事。

真木陽子開心和「真人版索隆」新田真劍佑合照。圖／摘自IG
真木陽子開心和「真人版索隆」新田真劍佑合照。圖／摘自IG
真木陽子直播時素顏示人。圖／摘自IG
真木陽子直播時素顏示人。圖／摘自IG

好萊塢 日本

上一則

NONO現況曝光 民眾直擊他「暴瘦20公斤」

延伸閱讀

陳喬恩痛批營銷號 否認備孕失敗罹嚴重情緒病

陳喬恩痛批營銷號 否認備孕失敗罹嚴重情緒病
拳王泰森7月再度復出 決戰小30歲網紅 Netflix直播

拳王泰森7月再度復出 決戰小30歲網紅 Netflix直播
陳喬恩被指備孕失敗患上嚴重情緒病 發長文說真相

陳喬恩被指備孕失敗患上嚴重情緒病 發長文說真相
女星擁6房產 豪宅「鑽豹」坐鎮致富曝超狂理財法

女星擁6房產 豪宅「鑽豹」坐鎮致富曝超狂理財法

熱門新聞

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）被翻出2021年時在地鐵上閱讀沙丘：第一部小說。（取自X）

6年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

2024-03-06 11:56
章小蕙現身巴黎時裝周。(取材自小紅書)

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

2024-03-06 07:00
大S(右)和具俊曄日前牽手一起離開小S公公靈堂。聯合報資料照片

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

2024-03-07 10:15
LOEWE品牌代言人楊冪出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。(圖／LOEWE提供)

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

2024-03-03 02:17
迪麗熱巴被指在這段感情中，處於主動地位。(取材自微博)

才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測

2024-03-03 21:33
張蘭（右）靠模仿大S穿搭登上微博熱搜。圖／摘自微博

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

2024-03-06 10:08

超人氣

更多 >
Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年
策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市
「3大星座」從不麻煩人 遇到再大困難也獨自面對

「3大星座」從不麻煩人 遇到再大困難也獨自面對
漲價變太貴…1家4口遊日本吉卜力公園 花費相當到迪士尼

漲價變太貴…1家4口遊日本吉卜力公園 花費相當到迪士尼
銀行1規定 俄亥俄州2女「載著屍體領錢」得手後棄置急診室

銀行1規定 俄亥俄州2女「載著屍體領錢」得手後棄置急診室