好萊塢續集出不完 搞笑白髮神探過世都能找他接棒上場

連恩尼遜主演的新版「笑彈龍虎榜」電影，將於明年夏天上映。（路透資料照片）

好萊塢 雖然持續開發新的題材，但更保險的「續集／重啟」，才是製片主流，「比佛利山 超級警探：艾索·福里」、「絕地戰警4」等要在今年先後上映外，最驚人的是曾經風靡歐美的搞笑喜劇「笑彈龍虎榜」系列確定明年夏天要推出全新版本，由「地表最強老爸」連恩尼遜領銜主演。

「乘勝追擊拍續集」，永遠是好萊塢業界遵循的方針，去年票房不錯的「汪汪隊立大功：超級大電影」、「忍者龜：變種大亂鬥」，都確定2026年要出續集。而「功夫熊貓」、「魔鬼剋星」、「神偷奶爸」、「哥吉拉與金剛」、「猩球」系列等的最新續集，今年就會陸續登場。威爾史密斯 經過奧斯卡頒獎典禮掌摑事件後，事業陷谷底兩年，期待靠「絕地戰警4」再翻身，這系列也是他最具代表性的招牌作之一。艾迪墨菲掛帥的「比佛利山超級警探：艾索·福里」，則是從過去3集的大銀幕電影變成Netflix自製影片，預定今年7月初推出。

不同於上數的影片大都有元老人馬參與，日前才公布、將於明年7下旬上映的新版「笑彈龍虎榜」電影，因原主角李斯利尼爾遜已去世10多年，一定得由新人接棒，可是劇組敲定的竟是形象陽剛、嚴肅的連恩尼遜，他過去在喜劇片中鮮少擔任搞笑主角，能不能扛得起來？外界都很好奇，可是確實是很有話題性的選角。

「笑彈龍虎榜」系列描述自以為是超級幹探的白髮警探，查案過程中一路耍寶出醜，最後卻總能完成任務，除了肢體上的笑料外，還常有諧諷經典名片的橋段，連恩尼遜已年過70，不能再堅持只拍動作片，新版「笑彈龍虎榜」由曾經打造「熊麻吉」系列也曾和連恩合作過「百萬種硬的方式」的賽斯法克法蘭擔任監製，如果讓連恩轉型成功，他的演藝生命還有機會再攀新高峰。