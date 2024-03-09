小布、阿湯王不見王 命運卻驚人雷同？都和女兒很尷尬
各霸一方的兩大銀幕不老男神布萊德彼特與湯姆克魯斯，自從攜手合演「夜訪吸血鬼」卻鬧得不太開心後，將近20年再無幕前同台，但他們的人生遭遇卻是意外的雷同：都和演員同行結婚、生女，都以離異作收，都和孩子的媽沒辦法再和平共處，也都與有過失敗婚姻的年輕女友交往。只是小布還是稍好命一些，他與小女友伊妮絲迪拉蒙甜蜜同居，也對暫時不提結婚有共識，但湯姆克魯斯卻傳因為急著要把俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃娶進門，把對方嚇到要跟他分手。
湯姆克魯斯和布萊德彼特，都在好萊塢走紅30年，也都被視為「影壇英俊小生」的代表，難免有些瑜亮情結，兩人都在同一年先後傳出生下女兒，亦是驚人的巧合。不過湯姆克魯斯被指在離婚協議中有「女兒生活費付到她成年就不用再給」的條款，他的親生愛女蘇蕊將在下個月下旬滿18歲，看起來他就快要能夠甩掉一筆沈重負擔（每個月約4萬美元），然而八卦刊物稱他其實還是會繼續包辦蘇蕊的教育與健康費用，不會完全一毛錢都不出，父女倆現在就只剩下金錢上還沒有徹底切斷，蘇蕊也沒有多急著要跟老爸見面。
倒是小布的情況有點反過來，他很努力想贏回孩子們的愛，偏偏報復心強的安琪莉娜裘莉把孩子們管得很牢，嚴控他們的想法，幾個年紀大的養子女都已先後公開和小布決裂，他只剩下3個親生的小孩能夠慢慢重建彼此的親情，也為了不讓裘莉再度怒火中燒又出狠招，他不僅和他們見面很低調，女友伊妮絲也很識相的不跟孩子們碰到面，其實有點委屈，好在她也知道小布心中，孩子的地位很重要，若想要這段戀情能走得長久，這些犧牲都是必要的。
上一則
FB留言