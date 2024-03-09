小布、阿湯王不見王 命運卻驚人雷同？都和女兒很尷尬

湯姆克魯斯的新戀情被傳音他操之過急而搞砸。(路透資料照片)

各霸一方的兩大銀幕不老男神布萊德彼特與湯姆克魯斯 ，自從攜手合演「夜訪吸血鬼」卻鬧得不太開心後，將近20年再無幕前同台，但他們的人生遭遇卻是意外的雷同：都和演員同行結婚、生女，都以離異作收，都和孩子的媽沒辦法再和平共處，也都與有過失敗婚姻的年輕女友交往。只是小布 還是稍好命一些，他與小女友伊妮絲迪拉蒙甜蜜同居，也對暫時不提結婚有共識，但湯姆克魯斯卻傳因為急著要把俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃娶進門，把對方嚇到要跟他分手。

湯姆克魯斯和布萊德彼特，都在好萊塢走紅30年，也都被視為「影壇英俊小生」的代表，難免有些瑜亮情結，兩人都在同一年先後傳出生下女兒，亦是驚人的巧合。不過湯姆克魯斯被指在離婚協議中有「女兒生活費付到她成年就不用再給」的條款，他的親生愛女蘇蕊將在下個月下旬滿18歲，看起來他就快要能夠甩掉一筆沈重負擔（每個月約4萬美元），然而八卦刊物稱他其實還是會繼續包辦蘇蕊的教育與健康費用，不會完全一毛錢都不出，父女倆現在就只剩下金錢上還沒有徹底切斷，蘇蕊也沒有多急著要跟老爸見面。