米莉自比阿湯哥 對決惡龍回歸再當英國人

米莉芭比布朗身兼「少女鬥惡龍」製片，對幕後工作樂在其中。（圖／Netflix提供）

米莉芭比 布朗因為主演「怪奇物語」系列走紅，近期帶來奇幻動作新片「少女鬥惡龍」，化身公主戰士艾樂蒂，與兇猛惡龍搏鬥。親自上陣不少動作戲的她笑說「我覺得自己就像是女版的湯姆克魯斯 ，從頭到尾都自己完成所有的特技演出」，更開心表示自己出身於英國，可以調整回原本的英國腔，「我與我未婚夫聊天時都會不由自主用美國腔調」。

米莉在影集「怪奇物語」、「哥吉拉2：怪獸之王」都扮演美國人，這次繼由「天才少女福爾摩斯」系列之後再扮英國公主，電影描述米莉飾演的艾樂蒂原本將嫁給英俊的王子，卻赫然發現由「紙牌屋」蘿蘋萊特飾演的女王掌管的王室打算拿她活活獻祭，不乖乖接受命運的她透過才智與意志試圖逃出生天，誓言要王室付出代價。

提到最大的挑戰，米莉直說是從頭到尾親自上陣演出特技，「最困難的部分是要攀爬，即使我曾經試過攀岩，但我在洞穴裡吊鋼絲，穿著裙子類的服裝，很難抓牢。」她希望能夠展現可靠、可以勇敢面對的一面，就算滑落、跌倒也不在意，「即使感到疲倦，過程依舊如此令人滿足。」並說先前拍「天才少女福爾摩斯」，還可以依賴亨利卡維爾或路易帕特里奇，但這一回只能夠親自上陣。

提到拍片，不諱言過去從未像在這部電影中如此努力，「我每天回家都像石頭一樣睡著，感到非常疲憊，因為我確實將心血全都投入其中。」剛滿20歲的她認為自己每天都在變化，還沒有確立自己到底是誰，而是藉由工作的過程一點一滴累積經驗，「一旦我完成一個場景，我會觀看回放，然後回來調整我的表演，對每一個場景都提出建議，我被擔任製片工作吸引，我真的很喜歡成為幕後的一份子。」

蘿蘋萊特曾演過「紙牌屋」系列、「阿甘正傳」以及「神力女超人」，這回演出性格殘酷、邪惡的伊莎貝爾女王，竟要將艾樂蒂獻祭給惡龍，她笑言自己在「紙牌屋」就抓到類似狀態，更形容兩個角色宛如姊妹一般，直說「扮演邪惡的角色太好玩了！」蘿蘋認為詮釋伊莎貝爾女王很有挑戰性，「演出這樣層次豐富的角色真的很有趣，她雖然邪惡，可是她是為了保護她的王國，這和我在『紙牌屋』的角色很相似，看起來貪婪，事實上是基於一個良好的目的。」