女星謝沛恩巴黎時裝周被偷 急報警損失慘重

謝沛恩工作結束最後一天終於可以大吃美食。(圖／繁星浩月提供)

台灣女演員謝沛恩應台灣設計師品牌「夏姿」及法國精品品牌「Lacoste」邀請飛往法國參加巴黎時裝周。工作結束利用空檔到巴黎各景點遊覽，沒想到在凱旋門專注拍照工作時，隨身行李就在眼皮子底下被偷走了！沒想到在搭車前往警局報案，才發現原先找的警局沒開，準備前往另一個警局時，才發現被UBER司機丟包在警局門口。報案後清查才發現，這次損失高達台幣6位數。

再次來到巴黎時裝周的謝沛恩，內心雀躍不已：「時隔8年再次來到巴黎時裝周，非常興奮。之前是與時尚雜誌合作來時裝週擔任客座編輯，既要直播又要採訪，當時的心情很緊張。這次受品牌邀請來看秀，是一個全新的體驗，現場可以感受到品牌的用心，同時還看到許多藝人特地飛來一起參與時尚界盛事，很像一場大型同樂會。」

結束看秀行程的謝沛恩，拍照及工作行程依舊滿檔，所以當她們在凱旋門前專注拍攝的謝沛恩一行人，完全沒料到隨身行李就在眼皮子底下被偷走了！原以為只有眼影、行動電源、燈等小物件被偷走，本打算抱著「財去人安樂」的心情到餐廳大快朵頤一番，到餐廳一坐下才發現精品包包及品牌服裝也跟著不翼而飛，損失金額高達6位數，讓謝沛恩一行人食不下嚥。

當下只得趕快叫車前往警局，結果警局竟然已經關門，只好前往下一間警局時，卻被原先的司機丟包。謝沛恩自嘲說：「真的是屋漏偏逢連夜逢連夜雨，衰事連連，就連星座都說雙魚座三月份財運欠佳，只能期待小偷能讓我們找到精品包包及品牌服裝，經紀人剛剛還連跑好幾處凱旋門附近的公廁、車站，翻垃圾桶，看衣服跟包包會不會被丟在垃圾桶裡。」