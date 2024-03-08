我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果Apple Watch更新 修復螢幕誤觸問題

幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

女星謝沛恩巴黎時裝周被偷 急報警損失慘重

記者楊起鳳／即時報導
謝沛恩工作結束最後一天終於可以大吃美食。(圖／繁星浩月提供)
謝沛恩工作結束最後一天終於可以大吃美食。(圖／繁星浩月提供)

台灣女演員謝沛恩應台灣設計師品牌「夏姿」及法國精品品牌「Lacoste」邀請飛往法國參加巴黎時裝周。工作結束利用空檔到巴黎各景點遊覽，沒想到在凱旋門專注拍照工作時，隨身行李就在眼皮子底下被偷走了！沒想到在搭車前往警局報案，才發現原先找的警局沒開，準備前往另一個警局時，才發現被UBER司機丟包在警局門口。報案後清查才發現，這次損失高達台幣6位數。

再次來到巴黎時裝周的謝沛恩，內心雀躍不已：「時隔8年再次來到巴黎時裝周，非常興奮。之前是與時尚雜誌合作來時裝週擔任客座編輯，既要直播又要採訪，當時的心情很緊張。這次受品牌邀請來看秀，是一個全新的體驗，現場可以感受到品牌的用心，同時還看到許多藝人特地飛來一起參與時尚界盛事，很像一場大型同樂會。」

結束看秀行程的謝沛恩，拍照及工作行程依舊滿檔，所以當她們在凱旋門前專注拍攝的謝沛恩一行人，完全沒料到隨身行李就在眼皮子底下被偷走了！原以為只有眼影、行動電源、燈等小物件被偷走，本打算抱著「財去人安樂」的心情到餐廳大快朵頤一番，到餐廳一坐下才發現精品包包及品牌服裝也跟著不翼而飛，損失金額高達6位數，讓謝沛恩一行人食不下嚥。

當下只得趕快叫車前往警局，結果警局竟然已經關門，只好前往下一間警局時，卻被原先的司機丟包。謝沛恩自嘲說：「真的是屋漏偏逢連夜逢連夜雨，衰事連連，就連星座都說雙魚座三月份財運欠佳，只能期待小偷能讓我們找到精品包包及品牌服裝，經紀人剛剛還連跑好幾處凱旋門附近的公廁、車站，翻垃圾桶，看衣服跟包包會不會被丟在垃圾桶裡。」

謝沛恩表示：「雖然這趟巴黎行遇到糟心事，不過我們在巴黎遇到的人都很熱情跟友善，像是飯店的房務經理發現我們是受邀來參加時裝周的貴賓，立刻就幫我們升等，隨即幫我們換到飯店最漂亮的房間；餐廳老闆知道我們遇到小偷，很熱心幫忙找警局報案；品牌也很關切我們的人身安全，頻頻詢問我們需要什麼協助。」同時她覺得這次雖然倒楣遇到小偷，但是美食、美景還是不能錯過，像是法國知名的牛排餐廳、海鮮、蝸牛等美食，洋蔥湯更是一餐都不能少的，工作結束立刻帶著工作人員一起大啖美味餐點。

謝沛恩受邀參加夏姿巴黎時裝周 在巴黎鐵塔前留下美麗倩影。(圖／繁星浩月提供)
謝沛恩受邀參加夏姿巴黎時裝周 在巴黎鐵塔前留下美麗倩影。(圖／繁星浩月提供)
謝沛恩赴警局報案。(圖／繁星浩月提供)
謝沛恩赴警局報案。(圖／繁星浩月提供)
謝沛恩受邀參加Lacoste巴黎時裝周，同時也是品牌睽違兩年後的第一大秀，秀場在...
謝沛恩受邀參加Lacoste巴黎時裝周，同時也是品牌睽違兩年後的第一大秀，秀場在羅蘭加洛斯球場，也是法網公開賽的比賽場地。(圖／繁星浩月提供)
謝沛恩團隊每天在巴黎除了時裝周行程外也忙著踩點拍攝美照，這張美照是在巴黎皇家宮殿...
謝沛恩團隊每天在巴黎除了時裝周行程外也忙著踩點拍攝美照，這張美照是在巴黎皇家宮殿棋盤格廣場拍攝的。(圖／繁星浩月提供)

上一則

吳奇隆屢爆婚變劉詩詩 獨自帶4歲兒出遊慈父模樣全曝

下一則

戲說從頭／林一挑戰漸凍症 李蘭迪不離不棄

延伸閱讀

天使蹲後… 中跟瘋瑪丹娜16連蹲 女星何潔一口氣做19下

天使蹲後… 中跟瘋瑪丹娜16連蹲 女星何潔一口氣做19下
市長貝斯率團赴巴黎 為2028年洛城奧運取經

市長貝斯率團赴巴黎 為2028年洛城奧運取經
85後第一人「熱辣滾燙」女星 票房破百億

85後第一人「熱辣滾燙」女星 票房破百億
巴黎奧運開幕式 32萬人持票進場 20萬人在塞納河觀禮

巴黎奧運開幕式 32萬人持票進場 20萬人在塞納河觀禮

熱門新聞

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）被翻出2021年時在地鐵上閱讀沙丘：第一部小說。（取自X）

6年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

2024-03-06 11:56
鍾漢良將在新劇中飾演肖戰的父親。(取材自微博)

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

2024-02-29 20:37
郁方和老公結婚多年一直非常甜蜜。圖／摘自臉書

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

2024-02-29 15:57
章小蕙現身巴黎時裝周。(取材自小紅書)

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

2024-03-06 07:00
LOEWE品牌代言人楊冪出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。(圖／LOEWE提供)

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

2024-03-03 02:17
何篤霖年輕時省吃儉用，收入全拿來「存房」。(記者王聰賢／攝影)

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

2024-02-29 09:48

超人氣

更多 >
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多
1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證