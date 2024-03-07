西洋「AV帝王」更大膽 在Instagram發布多P短片挨罵

「我是A咖」的短片煽情卻沒有違反露點規定，不用被撤下。(圖／摘自Instagram)

大尺度日劇 「AV帝王」曾在Netflix 造成話題，也意外帶動一波成人影界巨星現身說法的熱潮：去年西班牙A片天王納丘維達生平為藍本的8集迷你影集因3點全露和多場性愛鏡頭引發熱議；近日Netflix則推出了以江湖地位更高的義大利 A片巨星洛可希佛蒂傳記影集「我是A咖」，大膽程度有過之而無不及，連在IG上發布的短短幾秒宣傳片都能招來一堆批評，甚至一度在IG上被撤下。

既然是要講述A片巨星的人生，「我是A咖」絕對不可能少了露點的畫面，連歐美網站都標榜這齣影集「7集起碼有4、50場性愛戲」，數量和尺度都是Netflix的最大極限之一，連男主角亞歷山卓波吉都逃不掉要正面露3點，可是他認為劇中的性愛不只是情色，還有呈現洛可當下心境的功能，因此沒有討價還價。